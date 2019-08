Vergogna, a tre anni dal terremoto del Centro Italia la ricostruzione è ancora ferma

Non esiste ancora un monitoraggio complessivo della ricostruzione né della raccolta e gestione delle macerie. Come conseguenza diretta di ritardi e lungaggini burocratiche arriva lo spopolamento di tanti piccoli comuni dell’Appennino. Quello che manca poi è una visione generale, un progetto economico e sociale per l’Appennino che potrebbe fermare lo spopolamento e dare nuove prospettive occupazionali alle popolazioni colpite. Non basta infatti ritirare su le case (ma non si fa nemmeno quello purtroppo), magari derogando alle regole, se non si ridà alle persone la possibilità di vivere in quei luoghi con servizi, viabilità, sicurezza. Insomma vanno curate le fondamenta delle comunità oltre che rifarne letteralmente di nuove per le abitazioni.

Sarebbe allora il caso di cogliere questo drammatico evento come un'occasione per operare una ricostruzione di qualità, ambientalmente sostenibile, investendo sulla realizzazione di un patrimonio edilizio efficiente da un punto di vista energetico e dell’uso delle risorse naturali, a partire dall’acqua. Le tecniche e i materiali della bioedilizia e dell’architettura sostenibile sono oramai maturi e la lotta contro la crisi climatica potrebbe unirsi virtuosamente con quella contro la crisi sismica che tiene inchiodati migliaia di nostri concittadini. È necessario investire sulla sicurezza, quella vera e concreta, delle popolazioni. La ricostruzione deve diventare un’occasione per segnare un cambiamento nelle forme di intervento e nelle conoscenze sullo stato del patrimonio edilizio italiano. Proprio perché sono destinate ingenti quantità di risorse pubbliche, ci si deve attrezzare per creare una banca dati che raccolga le informazioni sulla certificazione statica e sugli attestati di prestazione energetica di tutti gli edifici oggetto di intervento, per arrivare all’obbligatorietà del fascicolo di fabbricato, strumento considerato unanimemente fondamentale per garantire la messa in sicurezza e la sostenibilità del patrimonio edilizio nel medio e lungo periodo. Su tutti questi temi ho provato a lavorare presentando emendamenti ai due decreti che si sono occupati delle aree colpite dal terremoto, senza successo visto che sono stati respinti.