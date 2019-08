Fallimento Brexit, il tour in Europa di Boris Johnson è un flop clamoroso

La Brexit è diventato un cerino e Boris Johnson se l’è ritrovato in mano. Il tour di due giorni del premier del Regno Unito a Berlino e Parigi non ha spostato di un centimetro la trattativa per uscire dall’Unione europea. Anche se con sfumature diverse, il messaggio di Angela Merkel e di Emmanuel Macron è stato chiaro: l’accordo firmato dall’ex premier Theresa May con la Commissione europea per regolare l’uscita di Londra dall’Ue non si cambia, a meno che il governo inglese non trovi una soluzione che faccia tutti felici. L’unico modo per non dare alibi al premier del Regno Unito che accusa la Commissione europea di essere intransigente nel non voler cambiare l’accordo bocciato già tre volte dal Parlamento inglese. La due giorni di Johnson nel Continente è stata pianificata per scavalcare con un gesto politico e mediatico Michel Barnier. Da settimane il capo negoziatore della Commissione europea rifiuta la proposta del premier britannico di togliere dal negoziato il backstop, il meccanismo che eviterebbe il ritorno delle dogane tra Irlanda e Irlanda del Nord. L’Unione europea lo considera un requisito fondamentale per evitare il ritorno alla stagione del terrorismo che ha provocato morti e feriti tra le due nazioni. Essere parte della stessa Unione ha sopito conflitti che potrebbero rinascere. I brexiter invece vorrebbero eliminare il backstop per non rimanere legati in alcun modo con l’Ue e le sue regole commerciali. Con una parte rilevante del suo territorio legato all’Unione, Londra non potrebbe siglare accordi commerciali in modo libero e indipendente. Lo stallo dell’ultimo anno è tutto qui.

Per questo l’obiettivo di Johnson era trovare in due incontri bilaterali con Francia e Germania quello che non è finora riuscito a ottenere da Bruxelles: uno spiraglio. Ma la visita del premier a Berlino e Parigi è sembrato l’ennesimo spot della perenne campagna elettorale interna più che un incontro decisivo per raggiungere un accordo. C’è una foto che ritrae Johnson mentre, stravaccato sulla sedia, appoggia il piede sul tavolino che lo divide dal presidente francese. Un’immagine da cinegiornale a uso e consumo dell’inglese brexiter medio che cerca nella maleducazione e rottura dell’etichetta istituzionale quella sovranità che da 3 anni il Regno Unito non ha il coraggio di prendersi dall’Unione europea. I due incontri con Francia e Germania hanno dimostrato che neanche il più brexiter dei brexiter può cambiare la realtà: l’accordo con l’Unione europea senza il backstop non si può fare.