Fermi tutti, basta austerity. Ecco perché l’Ue darà più flessibilità all’Italia (con buona pace di Salvini)

La guerra dei dazi continua, l’economia tedesca rallenta, il capo dei sovranisti europei Matteo Salvini non guida più il governo italiano. Tre indizi fanno una prova solo nei gialli di Agatha Christie, ma la sensazione è che i tempi siano maturi per una svolta epocale nel funzionamento dell’Unione europea. La suggestione dell’estate la regala il quotidiano britannico Financial Times che rivela l’esistenza di un piano per semplificare le regole di bilancio della zona euro e allentare i vincoli di bilancio. Tradotto: dopo anni di austerity e bracci di ferro con i governi meno virtuosi, la Commissione europea potrebbe imporre nuovi obiettivi economici più facili da raggiungere per gli Stati in modo da fronteggiare la recessione in vista. Il documento di 108 pagine circola tra i funzionari Ue più importanti e sembra il memo scritto nero su bianco per non ripetere lo stesso errore compiuto dopo la crisi dei debiti sovrani del 2012 che portò al Fiscal compact. Permettere di fare più debito per reagire meglio alla recessione sarebbe il modo migliore per svuotare le ragioni degli euroscettici e per inaugurare il primo anno di mandato della neo presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. L’esigente Parlamento europeo l’ha eletta con soli nove voti di scarto e chiede cambiamento, o forse dovremmo dire discontinuità, rispetto al suo predecessore Jean-Claude Juncker. L’ironia della sorte è che Salvini uscirà dal governo proprio nel momento in cui l’Unione europea potrebbe fare quello che il leader della Lega chiede da decenni. La politica, come il teatro, è una questione di tempi.

Il piano si chiama “Sgp 2.1”, perché a Bruxelles c’è questa passione, non condivisa dai cittadini europei, di dare un nome ostico a qualsiasi attività dell’Unione. L’acronimo sarebbe la versione 2.1 dell patto di stabilità e crescita che assieme al trattato di Maastricht fino al 2012 regolava le regole del bilancio dell’eurozona. Per capirci i famosi limiti del deficit pubblico non superiore al 3% del Pil e del debito pubblico al di sotto del 60% del prodotto interno lordo. Dal 2013 è in vigore la versione aggiornata firmata da tutti gli Stati membri dopo la crisi del debito nell’eurozona: il Fiscal compact. Il pareggio di bilancio nella Costituzione italiana, la regola del deficit strutturale (le entrate meno le uscite senza introiti temporanei) che non può superare lo 0,5% e l’obbligo di ridurre di almeno un ventesimo all’anno il debito pubblico superiore al 60% del Pil derivano tutte da lì. Queste regole sono da anni il motivo dello scontro tra i governi italiani e Bruxelles. E la causa principale della popolarità delle tesi sovraniste.