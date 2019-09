Non piagnucolate sui libri del passato: la vera età dell’oro è oggi

La realtà reale, però, è che siamo, editorialmente, nel migliore dei mondi possibili: gli italiani non leggono ma nascono editori come funghi, per lo più porcini – l’ultimo, Prehistorica, ha un progetto ambizioso, che mi fa brillare i denti, “Vogliamo restituire alla Letteratura le sue lettere di nobiltà, dare voce ai grandi pensatori, perché tornino a guidare la società. Per questo difendiamo Libri coraggiosi, scomodi, che, nel proporre visioni alternative e dissonanti rispetto allo status quo, sfidano l’intelligenza dei lettori più preparati”; tra i primi testi pubblicati segnalo Sul riccio di Éric Chevillard.

Bisogna, come sempre, avere occhi per guardare e cuore per stupirsi, cioè scavare nel sottosuolo delle librerie, oltre la Babele delle pile dei libri “che vendono” – così dicono, ci convincono – tra gli scaffali più infimi – oppure, smanettare acquistando on line. Da fustigatore dell’ovvio, felice che l’estate sia tramontata, così, mi trasformo in glorificatore dell’anomalo, sono il cardinale del meraviglioso. Tra le iniziative recenti che galvanizzano l’editoria odierna, ad esempio, c’è la collana “La porta dei dèmoni” pensata da Flavio Santi per le Edizioni Unicopli, con l’intento di “parlare dell’oggi ai lettori di oggi, muovendoci nello spazio e, magari, anche tornando indietro nel tempo”, in funzione polemica ai maneggi editoriali (“è una collana editing free: nessuna parola del testo originale è stata ‘maltrattata’ da un editing troppo invasivo o troppo ‘autoriale’.

I testi ospitati corrispondono in toto alla volontà dei rispettivi autori, opportunamente sollecitati dal dèmone di un lavoro di confronto e ripetute letture”). Esito: libri belli – cito Tripoli di Roberto Vetrugno e Il varco di Igor De Marchi –, fieramente anticonformisti. Quanto a me, amo i draghi di legno e le tigri azzurre, le spade nella roccia del sogno, gli editori trasparenti, che ti stanno nella tasca della camicia: i librini di Via del Vento (hanno appena pubblicato un Thomas Wolfe, Il ritorno e altre prose e uno Stefan Zweig, Il commediante trasformato), gli inediti strepitosamente snob di De Piante Editore (prossimamente, un racconto ritrovato di Guido Morselli che è una perla oliata nel miele, con sentore di satira politica: l’ho letta in anteprima e ve ne dirò), le ‘copertine’ di MmeWebb, dama dell’editoria nascosta nella conca montana di Domodossola (prossimamente: una ‘placca’ con le poesie di Thierry Metz), i libri memorabili di Giometti & Antonello (prossimamente: Allergia di Massimo Ferretti, poeta fondamentale, amato da Pasolini, dissotterrato dall’oblio), e quelli straordinari de Il Ponte del Sale (il libro sesto dell’Eneide secondo Seamus Heaney acceca per eccesso di bellezza; tra le ultime pubblicazioni, Adlujé di Anna Maria Farabbi e Casa d’esilio e altre poesie ritrovate di Piero Draghi), e di Raffaelli Editore, che in un covo riminese procede a pubblicare libri astrusi per gli amministratori delegati all’incretinimento come l’Antologia della poesia boliviana d’oggi e l’Antologia della poesia honduregna (dopo aver pubblicato assoluti capolavori come Sylvia Plath tradotta da Nino Pedretti, Indiscrezioni di Ezra Pound, il Céline di Piero Sanavio, l’opera riesumata di Roberto Carifi).