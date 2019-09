Il crollo di un leader, così Salvini si è ridotto a inseguire Giorgia Meloni

Obiettivo della protesta, manco a dirlo, è l’Europa brutta e cattiva che nelle visioni invertite dei protagonisti sarebbe la causa di questo cambio di governo ordendo chissà quali terribili trame per mandare a casa Salvini e per relegare la destra a fare la destra: che sia Salvini stesso la causa del suo male sembra essere un’idea che da quelle parti non sfiora nessuno nonostante dalla spiaggia del Papeete risuonino ancora le parole del leader leghista che si illudeva di fare il presidente del consiglio sull’onda del terzo mojito. Nel dichiarare la sua adesione alla manifestazione di Fratelli d’Italia (lui, che per mesi ja giocato ad essere l’unica destra possibile) Salvini ha dichiarato: «Noi rappresentiamo i milioni di italiani che sono indignati per un governo che non sta né in cielo né in terra per un Pd che ha perso tutte le elezioni possibili negli ultimi due anni. L’Italia vera fa bene a scendere in piazza per chiedere altro». Tutto bellissimo se non fosse che proprio il Partito Democratico alle ultime elezioni avesse preso più voti della sua Lega: ma si sa che Salvini gioca a vedere una realtà che è figlia delle sue ossessioni, mica dei fatti. Meloni, Toti e Salvini tutti insieme appassionatamente a convincerci che l’umore del paese (ovviamente tastato da loro personalmente, come unici seggi elettorali attendibili in tempo reale) sia qualcosa di più importante della Costituzione e del Parlamento. Eppure Salvini che scende in piazza come un indignato qualsiasi rende perfettamente l’idea del feroce ridimensionamento che ha dovuto ingoiare. Questo è un innegabile risultato del governo Conte bis, ancora prima della sua nascita.