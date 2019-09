Delle Chiaie, l’uomo dei misteri: “Un sovversivo megalomane e teatrale”

Gli anni Settanta e Ottanta li passa latitante in giro per il mondo, dalla Spagna franchista al Cile di Pinochet e all’Argentina guidata dai militari. «In tutti i posti dov’è stato il compito affidatogli dai regimi era solo uno: reprimere le voci dissidenti, soprattutto comunisti». Un tour per il mondo che lo porta a entrare in contatto con potenti e servizi segreti, così come nel nostro Paese. Infatti «erano risaputi i suoi rapporti con l’Ufficio affari riservati dei servizi segreti italiani, dedito ai depistaggi, con Licio Gelli e con l’Aginter Press, associazione sovversiva fascista internazionale presente a Lisbona». Un tratto che però non modificò la sua narrazione, visto che «si definiva un puro, uno diverso dagli altri eversivi che faceva accordi sottobanco».

Purezza e diversità, vere o presunte tali, rimasero la sua cifra stilistica anche da politico. Dall’ala giovanile del Movimento sociale italiano a Ordine Nuovo con Rauti fino ad Avanguardia Nazionale, Delle Chiaie cercò sempre di rappresentare il carattere più radicale e sovversivo della Destra. Anche negli anni Novanta, prima con Rauti segretario del Msi e poi con la nuova Alleanza Nazionale di Gianfranco Fini, depurata a Fiuggi di tutti i suoi accenti estremisti, Delle Chiaie scommise sulla diversità. «Sperava che molti ex missini non accettassero la normalizzazione imposta da Fini e puntò sui suoi contatti. Non bastò perché ormai la sua stagione era finita: le nuove leve mal sopportavano le vecchie glorie passate».

La Lega Nazionale Popolare fu un flop, ma questo comunque non intaccò il credito che ancora vantava. “Comandante, Guidaci alla Rivoluzione!”, il grido del leghista Mario Borghezio rivolto a Delle Chiaie durante un incontro promosso dalla ricostituita Avanguardia Nazionale nel 2015. Cosa resterà di questi gruppi, più nostalgici che politicamente attivi, adesso che il leader non c’è più, è un mistero. «La morte di Delle Chiaie lascia irrisolti tanti interrogativi: solo lui avrebbe potuto spiegare la strategia della tensione europea, i collegamenti con gli apparati Nato in funzione anticomunista, i responsabili di stragi come piazza Fontana e Bologna». Segreti che non conosceremo mai: il protagonista di una delle pagine più buie della storia repubblicana italiana ha deciso di conservarli fino alla fine.