Migranti, ecco perché il problema non si risolve semplicemente “aggiustando” i decreti Salvini

Nella prima parte di questo scritto si è osservato come Pd e 5S abbiano trovato un’intesa nel programma di governo inserendo - tra gli altri punti - la “definizione di una organica normativa che persegua la lotta al traffico illegale di persone e all’immigrazione clandestina (…). La disciplina in materia di sicurezza dovrà essere rivisitata, alla luce delle recenti osservazioni formulate dal Presidente della Repubblica”. Ci si è posti, quindi, due domande: quali disposizioni in tema di immigrazione il Capo dello Stato abbia chiesto di modificare; e se oggi manchi una normativa in tema di traffico di migranti, sì che sia necessario elaborarne una, come previsto nell’accordo per il nuovo esecutivo.

Nell’articolo precedente si è trattato della prima legge Sicurezza, spiegando che per essa Mattarella non ha indicato specificamente disposizioni da cambiare, nonostante i punti sui quali intervenire siano molti e importanti. Si è poi anticipato che, riguardo alla legge bis, il Presidente ha rilevato una sola norma da rivedere in tema di immigrazione; e che una disciplina tesa ad accertare il traffico illegale di persone già esiste, ma il governo si è posto l’obiettivo di definirne una, come se non ci fosse. In questo secondo articolo si spiegheranno tali profili.