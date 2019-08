Tribunali ingolfati, incertezza nel diritto e soccorso criminalizzato: ecco cos’è il decreto sicurezza bis

È stato convertito anche il decreto sicurezza bis, con la blindatura del testo mediante il voto di fiducia, che ha reso ancora una volta pressoché inutile il ruolo del Parlamento, se non per il fatto di consentire la durata dell’attuale governo. Era già stata rilevata l’infondatezza del ricorso a un decreto-legge – provvedimento basato su “necessità e urgenza” – a fronte di una oggettiva e duratura diminuzione degli sbarchi, quindi del venir meno dell’emergenza connessa; né c’era “necessità e urgenza” di evitare il cosiddetto “pull factor”, essendo ormai dimostrato che non esiste, poiché la presenza di navi delle ONG al largo delle coste dei Paesi da cui la gente fugge non incentiva le partenze. Era stata pure evidenziata l’assenza di omogeneità nel contenuto del decreto-legge, requisito che la Consulta ribadisce da tempo. Peraltro, questo provvedimento - così come il primo decreto sicurezza, convertito in legge nel dicembre scorso – accorpando in un unico testo il tema della sicurezza e quello dell’immigrazione, etichetta ancora una volta il migrante come persona pericolosa.

Ma il più grave “vulnus” allo stato di diritto della disciplina in discorso è rappresentato da una sorta di presunzione di colpevolezza, per cui il soccorso a naufraghi privi del permesso di soggiornare in Italia è considerato una fase del preventivato e intenzionale disegno teso a favorirne l’ingresso illegale nel Paese (art. 12 del T.U. sull’immigrazione), o comunque tale da mettere a rischio “ordine e sicurezza pubblica”: ciò legittima il ministro dell’Interno, di concerto con quelli della Difesa e dei Trasporti, a vietare l’ingresso, il transito o la sosta nel mare territoriale delle navi che li trasportano. A nulla è valso il fatto che il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento, Luigi Patronaggio, abbia di recente ribadito l’insussistenza di tale assunto, dato che non risultano contatti preventivi tra trafficanti libici e ONG che operano salvataggi in mare: il ministro si è arrogato comunque il diritto di valutare come “non inoffensivo” (art. 19, c. 2, lett. g, convenzione Montego Bay) il passaggio in mare delle navi con migranti irregolari a bordo - valutazione che spetterebbe all’autorità giudiziaria - e quindi di vietarlo. Peraltro, potrebbe trattarsi di persone aventi diritto a protezione internazionale, circostanza accertabile dopo la loro identificazione, che può avvenire solo in appositi centri sulla terra ferma - come previsto dall’art. 10-ter del T.U. sull’immigrazione e ribadito altresì dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo - non a bordo di una nave.