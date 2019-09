I leghisti a Pontida urlano, ma Salvini ha abbassato la cresta

Solo un anno fa Matteo Salvini, appena diventato vicepremier e ministro dell’Interno, prometteva al prato di Pontida un governo lungo trent’anni e una Lega delle Leghe europea che avrebbe rovesciato per sempre gli equilibri continentali cambiando il volto dell’Unione e costruendo una federazione di sovranismi. Tutti sanno come è finita – non trent’anni ma neppure trenta mesi – ed era lecito immaginare, al ritorno sul pratone bergamasco, almeno qualche mugugno, qualche viso accigliato. Invece l’ex-vicepremier sembra al momento conservare la sua presa sul popolo leghista: è sempre il Capitano, gli applausi e i baci sono tutti per lui e la folla lo incita ad andare avanti apparentemente dimentica delle follie dell’estate del Papeete.

Pontida è sempre un buon punto di osservazione per capire le evoluzioni del leghismo, che in 29 anni sono state moltissime. Dal discorso di Salvini è risultato chiaro che non c’è più la Lega di governo del 2018 ma è archiviata anche la Lega di lotta antisistema del 2017, quella che alla vigilia delle Politiche galvanizzava le folle parlando di “mani libere per la polizia”, abolizione della Legge Mancino e della Legge Fornero, giudici eletti direttamente dal popolo, secessione dall’Europa perché “meglio soli che male accompagnati”. Gli obiettivi sono stati aggiornati. Nuove elezioni, salvo sorprese, sono lontane. Non si tratta più di vincere ma di resistere. E soprattutto di spogliare Salvini dal ruolo dell’”uomo nero” che ha provocato catastrofi in Europa e coalizzato gli avversari contro di lui.