L'ingerenza antidemocratica di Trump rischia di lasciare l’Ucraina in pasto alla Russia

L'ingerenza negli affari di un Paese straniero è evidente, il patto sottobanco sulla testa di Biden Jr. in cambio degli aiuti molto meno. Gli indizi sono contraddittori: gli aiuti sono stati sbloccati e perfino incrementati, ma ciò è avvenuto dopo una battaglia bipartisan lanciata al Congresso dopo il congelamento dei 250 milioni di dollari. L'indagine contro Hunter Biden non è partita e portavoce ufficiali di Kiev dicono che verrà avviata soltanto se Washington presenterà una richiesta formale di incriminazione. In attesa di un chiarimento sui veri contenuti della telefonata – il memorandum della Casa Bianca è soltanto un riassunto – e della versione ucraina, con le inevitabili disquisizioni sulla traduzione, pare chiaro che le doti istrioniche del neo presidente ucraino non gli abbiano impedito di fallire il suo primo test di alta diplomazia, in una situazione dalla quale non avrebbe potuto uscire incolume nemmeno se fosse stato un politico navigato. Avesse risposto di no si sarebbe messo contro l'uomo più potente del mondo, dal quale dipende in buona parte la sopravvivenza del suo Paese, con il rischio di trovarselo nemico per altri cinque anni. Avesse risposto di sì si sarebbe messo contro metà del mondo, screditandosi per sempre come complice di una porcheria, che tale resta anche se avviene nell'alta politica. Dal riassunto della telefonata sembra che sia rimasto su un terreno di disponibilità generica, evitando accuratamente di rispondere alle invettive trumpiane contro il licenziamento di un “procuratore ucraino molto onesto”, forse anche per non metterlo in imbarazzo (la cacciata del procuratore in questione, avvenuta ormai anni fa, era stata auspicata da tutte le capitali occidentali, Washington di Obama inclusa, per evidenti collusioni con i clan corrotti).

Qualunque conseguenza possa avere la telefonata fatta da Trump a Zelensky – incluso l'impeachment al Campidoglio – ha già prodotto danni sul lato est della ex cortina di ferro, in quella “nuova Europa” che già Jacques Chirac all'epoca della seconda guerra nel Golfo accusava di essere troppo filoamericana. L'eterno incubo del Paesi dell'Est Europa, venire considerati solo pedine dei grandi giocatori mondiali. Insider di Washington hanno detto alla Cnn che Trump non voleva occuparsi dell'Ucraina ritenendola non interessante e troppo corrotta, forse anche perché più ansioso di corteggiare la Russia (che nella classifica di Transparency International sulla corruzione è venti posizioni sotto l'Ucraina). Ergo, essendo tutti ladri, non ci sarebbe nessun impedimento morale a ordinargli con arroganza di usare magistrati corrotti per incastrare un imprenditore finora colpevole eventualmente solo di conflitto d'interessi in un Paese di cui suo padre si occupava in quanto vicepresidente degli Usa.