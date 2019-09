Una serata a New York con Elizabeth Warren, la prof che vuole battere Trump con contenuti, stile e cultura

Il discorso di Elizabeth Warren a Washington Square, a New York, mi ha catturato – come si dice – fin dall’inizio. Sebbene sia obbligato a chiedermi se, in tutta quella folla composta da svariate migliaia di persone, con gli studenti della New York University, i professori, il personale, gli hipster, i cittadini a caso, gli spacciatori, i fedeli volontari dei Democratici e quelli della Warren stessa, ci sia stato qualcuno che abbia reagito come me.

La senatrice Warren ha tenuto il suo discorso da un palco proprio accanto all’Arco di Washington Square e per lei l’inizio era l’incendio alla fabbrica Triangle del 1911, avvenuto a un isolato da lì. Ha evocato l’incendio stesso, le fiamme che guizzavano dai piani superiori, gli operai che tentavano di scappare, le uscite bloccate, i lavoratori che, calandosi dal davanzale dell’undicesimo piano, si buttavano verso la morte, le cadute terribili e fatali sul marciapiede, le 146 vittime – ebrei e italiani, come lei stessa ha sottolineato (ed è stato il suo unico riferimento a ebrei, italiani o altri gruppi etnici, eccettuati neri, indiani e nativi americani).

L’ho trovato molto commovente. Io sono il tipo di persona che è stata cresciuta per ricordare l’incendio della fabbrica Triangle: sia quanto sia stato terribile quello, sia quanto sia stato invece straordinario il sindacato dell’ International Ladies Garment Workers Union, i lavoratori delle fabbriche per abiti femminili. Il gruppo divenne sempre più forte e ottenne numerose conquiste proprio in risposta all’incendio. E a Washington Square l’incendio della fabbrica Triangle è stato l’inizio perché tutto il resto del discorso della senatrice Warren è partito da lì.

La causa primaria del disastro – ha spiegato alla folla – è stata la corruzione, fatta in nome dei profitti delle aziende, che ha impedito agli organi regolatori di mettere le regole. Una simile corruzione si trova alla radice delle innumerevoli calamità dei nostri tempi, come la violenza legata alle armi da fuoco (per colpa del potere dei produttori di armi) o gli incendi delle foreste e le altre conseguenze del cambiamento climatico (per colpa del potere di altre corporation), ed è causa degli innumerevoli episodi di ingiustizia razziale (per colpa del potere di altre corporation ancora) e così via.

Questa enfasi insistita sul tema della corruzione può risultare un po’ troppo semplice, almeno dal punto di vista analitico. Ma le ha permesso di dire, in uno dei punti più alti del discorso, che «Donald Trump è l’incarnazione della corruzione», espressione che allude, in modo anche elegante, alla corruzione della carne e che riesce a mantenere comunque un tono piacevolmente aggressivo. È buono e giusto “volare alto”, come diceva Michelle Obama; e il discorso della senatrice Warren è risultato notevole anche perché, con eleganza e civiltà, ha evitato attacchi personali. Ma perfino in una orazione così distinta ci deve essere un pugno sul naso, almeno una volta.

L’incendio della fabbrica di Triangle le ha consentito anche di alludere al ruolo che lei ricopre negli eventi attuali. Ha informato la folla del fatto che, dopo l’incendio, i movimenti sindacali portarono mezzo milione di persone a marciare sulla Quinta Avenue. E che da lì è potuta emergere una grande eroina che, anziché marciare sulle strade, ha lavorato nei corridoi del potere. Questa persona si chiamava Frances Perkins: si è battuta ad Albany, la capitale dello Stato di New York, a favore delle misure di sicurezza sugli incendi e dei diritti dei lavoratori, e da lì è diventata Segretario del Lavoro del presidente Franklin Delano Roosevelt. Dove ha collaborato alla stesura di una serie di importanti programmi statali, dalla previdenza sociale alla regolamentazione della giornata lavorativa.