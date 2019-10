Tutto quello che avreste voluto sapere sull’impeachment, ma non avete mai osato chiedere

Impeachment: come funziona e a chi si applica

L'impeachment è nell'ordinamento statunitense la procedura attraverso la quale si pone in stato di accusa un ufficiale federale per un crimine commesso nell'esercizio delle sue funzioni (in casi rari anche prima di entrare in carica). La stesura e il voto degli articoli di accusa è a carico della Camera dei Rappresentanti mentre il processo vero e proprio viene svolto dal Senato, presieduto dal Giudice capo della Corte Suprema. Per la messa in stato di accusa basta la maggioranza semplice, mentre per la rimozione servono i due terzi. Durante tutto il procedimento l'ufficiale incriminato rimane al suo posto. Tralasciamo in questa circostanza gli impeachment a livello statale, dato che ognuno dei cinquanta ordinamenti ha delle peculiarità differenti. Il primo impeachment ad essere iniziato fu contro il senatore William Blount del Tennessee nel 1797. Negli anni precedenti si era indebitato pesantemente per l'acquisto di poco più di 10mila kmq di terre vergini nel Sud Ovest degli Stati Uniti e nel 1795 quando ci fu un crollo dei prezzi di questi appezzamenti sfiorò la bancarotta. Con l'aiuto di un agente indiano, John Chisholm, aveva cercato di far sì che la Gran Bretagna conquistasse la Florida spagnola con l'aiuto della loro flotta e l'aiuto di milizie mercenarie a terra, in cambio del libero accesso dei mercanti americani nel territorio, in modo da aprire la via dei Caraibi e del fiume Mississippi e far così salire il prezzo delle terre. Il piano venne scoperto e Blount venne processato (in modo assai concitato) ed espulso dal Senato prima che il processo andasse a termine. Da allora venne impostato il precedente che, data la sua natura, in casi simili dev'essere lo stesso Senato a espellere i suoi membri per crimini di varia natura (segnalo la storia completa del processo Blount).

Il secondo ad essere rimosso fu il giudice John Pickering della Corte distrettuale del New Hampshire, accusato più prosaicamente di ubriachezza molesta durante l'esercizio delle sue funzioni. L'impeachment andà a buon fine e venne rimosso dalla sua carica il 12 marzo 1804. In totale 15 processi hanno riguardato giudici federali (in un caso anche un giudice della Corte Suprema, William Douglas, prosciolto per insufficienza di prove dalla Camera il 3 dicembre 1970) e un segretario alla Guerra, William Worth Belknap, dimessosi nel 1876 per un caso di corruzione riguardante la gestione di un forte militare nell'attuale Oklahoma, all'epoca territorio nativo americano (sul sito del Senato americano trovate un recap della vicenda sintesi). L'ultima rimozione per impeachment ha riguardato il giudice della Corte del distretto orientale della Louisiana Thomas Porteous, rimosso per aver fatto dichiarazioni false sul proprio status finanziario.