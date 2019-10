Chi sono gli italiani che dicono no al contante

A rivelarlo è un’indagine, realizzata per Facile.it da mUp Research – in collaborazione con Norstat – che, interrogando un campione rappresentativo di circa 800 persone, tra i 18 e i 70 anni, ha scoperto come gli italiani siano restii ad abbandonare banconote e monete. Tra chi ammette di non essere pronto e chi, invece, sostiene di preferire il contante ai pagamenti elettronici più per abitudine che per fare il “furbetto”, c’è una parte di italiani, il 10%, che teme l’iniziativa del governo, preoccupata che in questo modo lo Stato possa tracciare facilmente tutte le spese.

Come accennavamo sull’evasione fiscale l’Italia si presenta un Paese diviso: solo poco più della metà degli intervistati, il 50,1 per cento contro il 49,9 per cento, ha detto sì all’abbandono del contante. Una percentuale piuttosto significativa, dietro cui si nascondono differenze anagrafiche e territoriali. I giovani infatti sono più propensi a utilizzare bancomat e carte di credito, mentre gli adulti, soprattutto tra la popolazione femminile, non riescono a dire basta al denaro “fisico”. Mentre nel Sud e nel Centro Italia a dire “no” all’abbandono del contante è il 49 per cento dei residenti, nelle regioni del Nord si arriva a superare il 50 per cento.

Comodità, abitudine, sicurezza, controllo sono le ragioni principali che spingono la maggioranza degli italiani a non gradire l’idea che si tassino i prelievi per agevolare l’uso dei pagamenti elettronici e digitali. Se è vero che l’Italia non è ancora riuscita a risolvere la questione dell’evasione fiscale, è altrettanto vero che nulla è stato proposto per “premiare” chi le tasse le ha sempre pagate, mentre lo Stato si dimostra convinto che la soluzione più efficace sia solo quella di colpire chi evade.

La conferma arriva proprio da questa indagine, secondo cui sei italiani su dieci si dicono favorevoli a sconti, agevolazioni o detrazioni sui pagamenti elettronici. Inziative che convincerebbero di più rispetto a una tassa sui prelievi. E, ancora una volta, sono i giovani, con il 72 per cento, a dimostrarsi in questo senso i più favorevoli. Raccoglie infine minore consenso, l’idea, a cui aveva pensato il governo in un primo momento, di sgravi fiscali nella dichiarazione dei redditi, risultando più apprezzata da coloro che hanno tra i 25 e i 34 anni di età (54,2 per cento).