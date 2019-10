Moneyfarm vince il premio per la migliore consulenza finanziaria indipendente in Italia

Moneyfarm si aggiudica per la quinta volta consecutiva il premio dell’istituto tedesco di Qualità e finanza per il “Miglior Consulente Finanziario Indipendente in italia” e per il secondo anno il “Top Servizio” nella categoria Robo Advisor, che cataloga le società presenti nella digitalizzione dei servizi di investimento. Tutto ciò grazie al modello di consulenza innovativo basato su servizi rivolti ad un’amplia platea a costi inferiori rispetto alla media del mercarto.

