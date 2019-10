Vogliamo meno petrolio? Servono batterie migliori e più potenti. Piccola storia degli eterni duellanti dell’energia

Le prime ricerche per trovare batterie ricaricabili più efficienti e più affidabili di quelle tradizionali a Piombo/acido solforico, Nichel/Cadmio e Nichel/Metallo Idruro, iniziano negli anni ’70 del secolo scorso spinte proprio dalla prima crisi petrolifera. La ricerca di fonti e vettori energetici alternativi porta a individuare il Litio come un possibile candidato per le batterie del futuro. Il litio, infatti, dopo l’Idrogeno e l’Elio è l’elemento più piccolo della Tavola di Mendeleev, ed è anche il più piccolo in assoluto che troviamo allo stato solido. Inoltre, può cedere facilmente uno dei suoi tre elettroni diventando uno ione positivo. Ma non basta, questo minuscolo ione positivo può inserirsi all’interno di materiali che si possono impiegare come elettrodi di una batteria e muoversi trasportando carica positiva fra un elettrodo e l’altro.

Ma interrompiamo un momento il nostro racconto per ricordarci come funziona una batteria: è un preziosissimo oggettino in grado di accumulare, immagazzinare e rilasciare energia elettrica al momento giusto. E’ fatta da due elettrodi (l’anodo collegato al polo negativo e il catodo collegato al polo positivo) separati da una barriera semipermeabile che lascia passare solo alcuni ioni trattenendo – o di qua o di là - tutti gli altri componenti della batteria.

Quando vogliamo caricare la batteria, colleghiamo i due poli alla nostra presa elettrica (grazie a un apposito trasformatore che porta la corrente alternata a 220V a corrente continua al giusto voltaggio). In questo modo, spingiamo elettroni lungo il filo elettrico collegato al polo negativo accumulandoli sull’anodo. Viceversa, con l’altro filo collegato al polo positivo aspiriamo una uguale quantità di elettroni dal catodo.

Quando, invece, vogliamo tirare fuori energia dalla nostra batteria, estraiamo dal polo negativo tutti gli elettroni che prima avevamo accumulato sull’anodo e li usiamo per produrre corrente elettrica. Questa corrente di elettroni passa attraverso il dispositivo utilizzatore - facendolo funzionare - e poi torna al polo positivo della batteria dove gli elettroni vengono accolti con gioia dagli ioni positivi che si trovano nel catodo e che non vedono l’ora di potersi ricongiungere ciascuno con un elettrone per tornare atomi neutri. Non proprio con l’elettrone che prima avevano perduto: va bene un elettrone qualsiasi. Tanto sono tutti uguali.

A questo punto, possiamo ricominciare il ciclo di carica e scarica… appena troviamo una presa per ricaricare.