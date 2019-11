Lavorare con il cibo (senza essere cuochi), ecco le nuove professioni del mondo della ristorazione

Quello che differenzia il lavoro di Sara è sicuramente la sua capacità di avere accesso a visite esclusive, e di descrivere, attraverso l’esperienza, le abitudini e le peculiarità dello stile di vita italiano. Offre così ai suoi ospiti una conoscenza ancora più profonda del luogo in cui sono, lasciando loro un ricordo più vivido. E per lei diventa un modo di immergersi ancora di più nel gusto della sua città. Si appoggia ad un tour operator internazionale per l’organizzazione: è Contex che offre guide con expertise specifiche per tour ad alto tasso di specializzazione. Questo le permette di avere una clientela selezionata, che cerca proprio un’esperienza di condivisione della gastronomia locale, molto orientata a conoscere e a degustare, in un clima amichevole ma professionale. Una volta all’anno Sara organizza uno dei suoi tour anche per gli italiani, pro bono, con l’idea di restituire il buono che le offre Milano alla parte meno fortunata della sua città. »Sento il bisogno di fare almeno una volta all’anno una cosa per gli altri, e il compenso che viene di solito dato a me, in quel caso viene devoluto a Progetto Arca, direttamente dai partecipanti senza alcuna intermediazione. È il mio modo di fare appello alla responsabilità civile di tutti».

Non si può studiare da food guide, la professione non è ancora codificata, ma di sicuro per farla servono intraprendenza, capacità di racconto e leadership. E una sconfinata passione per il cibo e per le sue mille declinazioni.

Se Sara aiuta gli stranieri ad andare alla scoperta dello stile di vita milanese, Marianna e Daniele creano i luoghi dove nasce questo stile. Si definiscono Restaurant Advisors, primi in Italia a offrire un servizio completo alle imprese del food & beverage.

Marianna de Palma, chef, e Daniele Paino, consulente aziendale e beverage expert hanno fondato Start, una delle prime società nel nostro Paese a offrire servizi di consulenza e training completi e personalizzati alle imprese del settore food & beverage in fase di startup, restart o restyling.