Eutanasia, l’analisi filosofica di Paolo Flores d’Arcais

«La morte ci fa paura e cerchiamo di rimuoverla dall’orizzonte della nostra esistenza, dovremmo invece tenerla sempre presente perché dell’esistenza è l’ineludibile», scrive l’autore. «Non sappiamo il quando e il perché, ma almeno il come è sempre più nelle nostre mani. Come vorremmo morire? Senza soffrire». È proprio in funzione di questo annullamento del dolore che l’uomo, attraverso la medicina, si è spinto tanto in là da superare i limiti che la natura gli aveva imposto, dominandola, piegandola al suo potere. «La vita e la morte di Homo sapiens hanno sempre meno a che vedere con la Natura», scrive Flores d’Arcais. «Oggi si può tenere in vita un feto, che può essere fatto passare per neonato, per giorni e anche settimane, benché con patologie gravissime che non gli consentiranno alcuna chance di sopravvivenza, e si può tenere in vita ad libitum o quasi un corpo della nostra specie ma non più umano, perché dalle funzioni cerebrali definitivamente e irreversibilmente collassate nel loro insieme». È il caso, appunto, dei malati irreversibili, di quelli terminali e di chi è affetto da patologie che causano dolori insopportabili. Condizioni che portano a perdere il senso stesso della propria vita, al punto che nemmeno più tale si può chiamare, e a desiderare la morte perché, umanamente, non esiste alternativa.

«Io amo la vita, Presidente […] morire mi fa orrore, purtroppo ciò che mi è rimasto non è più vita – è solo un testardo e insensato accanimento nel mantenere attive delle funzioni biologiche. Il mio corpo non è più mio... è lì, squadernato davanti a medici, assistenti, parenti. Se fossi svizzero, belga o olandese potrei sottrarmi a questo oltraggio estremo ma sono italiano e qui non c’è pietà». Le grevi parole di Piergiorgio Welby si accompagnano, nel libro, alle testimonianze e le storie di tanti in condizioni simili: Vincent Hubert, Dominique Velati, George e Shirley Brickenden, David Goodall, Damiana Saba, Susanna Zambruno Martignetti Franco Lucentini, Mario Monicelli, Carlo Lizzani ed altri ancora. Casi più e meno noti, ma tutti accomunati dallo stesso terribile, inguaribile male: una vita che non è più vita, un’esistenza che è diventata una tortura.

«Prova comunque un attimo, anche tu che stai leggendo, a non diventare hypocrite lecteur ma essere umano, capace di empatia. Prova ad attivare tutti i possibili neuroni specchio, e la consapevolezza che se lo farai, intensamente, profondamente, sarà comunque pallidissima eco di quanto loro hanno provato o proveranno. Concentrati su ciò che più ti ha angosciato o ti può angosciare, al dolore più raccapricciante, alla sofferenza da cui hai sempre distolto la mente per quanto ti agghiacciava. E ora immagina che questo stato di dolore e angoscia, terrore e paralisi, strazio e disperazione non passerà, MAI, che a quel momento già interminabile ne succederà un altro, e poi un altro, e poi un altro... E che vuoi urlare basta!, che questo basta! È l’unica brace di vita tua in cui tutto il tuo essere ormai si raccoglie e concentra. Che differenza ci sarà per chi deve vivere questa vita PER SEMPRE con l’inferno e la sua eternità?», scrive Flores d’Arcais.