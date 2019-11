Epica (e tragedia) dei mormoni, gli unici ad avere il coraggio di denunciare i narcos messicani

Ensign Peak, il monte su cui il profeta mormone Brigham Young, nel 1847, proclamò Salt Lake City la “terra promessa” del mormonismo, era una zona rurale simile a quella in cui lunedì tre donne e sei bambini della comunità dei LeBarón hanno perso la vita, trucidati per mano di un commando di narcos, probabilmente del cartello Los Jaguares, nello stato di Sonora, in Messico.

La discesa a Salt Lake City del profeta Young e del gruppo di fedeli che lo aveva seguito a metà dell’Ottocento rappresentò un nuovo inizio per la religione mormona, un momento decisivo che gettò le basi per l’organizzazione religiosa conosciuta oggi come Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni e che ha il suo “Vaticano” proprio in Utah.

L’attraversamento in macchina da parte dei LeBarón, invece, membri di un gruppo fondamentalista mormone non riconosciuto ufficialmente dalla Chiesa, ma conosciuto per aver denunciato spesso i soprusi dei cartelli messicani della zona, è stato l’inizio della fine per nove persone innocenti: Dawna Ray Langford, 43 anni, Rhonita Maria Miller, 30 anni, Christina Marie Langford, 29 anni, e sei dei loro figli. Due di loro, rimasti intrappolati nelle macchine in fiamme dopo gli spari, avevano meno di un anno. Un terzo, invece, era riuscito a scappare dalla macchina ma è stato inseguito da uno dei membri del commando e ucciso con un colpo di pistola alle spalle, poco dopo.

L’episodio, cruento, ha riaperto gli occhi del mondo sulle violenze e sul sangue sparso in Messico. Ma non è il primo episodio di violenza nella storia di una religione giovane, fondata nel 1830 nello Stato di New York da Joseph Smith. È lui, il profeta che pubblicò “Book of Mormon”, testo frutto di una rivelazione in una lingua chiamata egiziano riformato, e tradotta in inglese, in cui Gesù visitò i nativi americani dopo la sua resurrezione.

La rivelazione disse a Smith che il Vangelo andasse “restaurato” perché mai stato trasmesso correttamente. E ben presto, a causa della loro poligamia, i mormoni iniziarono a essere perseguitati dagli Stati dell’est, come New York e cacciati verso ovest. I massacri in questa transizione non sono mancati, come nel 1838 quando un commando armato attaccò un gruppo di credenti in Missouri, provocando la morte di 22 innocenti.