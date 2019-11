Generazione Greta: chi sono e cosa pensano i ragazzi dei Friday for Future

Può una persona cambiare il flusso degli eventi? Sì, può. Soprattutto se con una singola azione (stare seduta da sola con un manifesto in mano) innesca un movimento che tocca tutti: «Se lo ha fatto lei, posso dare il mio contributo anch’io». Quella di Greta è stata una chiamata pubblica che ha ricevuto tantissime risposte. E quella dei giovani italiani non è stata da meno. Basti pensare che ad oggi sono attivi 137 gruppi locali in altrettante città. Il nostro Paese, allo sciopero globale dello scorso 15 marzo ha fatto il record di presenze a livello mondiale. E il 27 settembre, giorno in cui si è svolto il secondo sciopero, solo in Italia sono scese in piazza oltre 1 milione di persone. Una vera onda verde che ha invaso tutte le città: da Bolzano a Palermo, da Bari a Torino.

L’Italia è stato uno dei 3 Paesi che ha fatto registrare il maggior numero di partecipanti al mondo. Ma chi sono i Fridays for future nel nostro Paese? Una cosa è certa: i giovani che stanno facendo la “rivoluzione” non sono alieni. Ma davvero ragazzi comuni. Comunicano su Telegram, applicazione di messaggistica istantanea. La parola gerarchia nel loro movimento non esiste. Diffondono il loro messaggio a suon di hashtag, tre nello specifico: #climatestrike #fridaysforfuture #fridaysforfutureitalia. La battaglia che portano avanti non è solo per salvaguardare e tutelare l’ambiente per le generazioni che verranno, ma chiedono a gran voce, prima di tutto, un cambiamento culturale e sociale. Perciò non chiamateli solo ambientalisti…

«Mi sono avvicinato al Friday For Future a febbraio del 2019», spiega Tommaso Felici, 23enne romano. «Sono il classico ragazzo fuori sede, infatti vivo a Torino dove studio economia dell’ambiente all’università». Tommaso è un ragazzo come tanti: «Se penso a me stesso prima della nascita del Friday for Future, non mi definirei certo ambientalista. Certo la natura mi ha affascinato fin da bambino. La mia famiglia ha una casa in montagna in Abruzzo e un camper, e sono cresciuto a suon di scalate ed escursioni. Quando è arrivato il momento di iniziare l’università ho scelto Torino anche per questo: è una città in mezzo alle montagne».

Il sogno di Tommaso è quello di diventare un divulgatore scientifico per indagare sulla relazione che c’è tra società umana e dinamiche ambientali. «Se ci riuscirò», dice, «vorrà dire che non dovrò mai lavorare per davvero perché il mio lavoro coinciderà con la mia passione (sorride ndr)». Intanto adesso Tommaso appena può viaggia sempre con lo stesso amico perché «squadra che vince non si cambia».

Per il prossimo viaggio è indeciso tra il Vietnam e la Thailandia. E rimane sempre convinto di una cosa: «Ognuno può fare, anche nel suo piccolo, la sua parte. È davvero nei piccolissimi gesti che si crea la consapevolezza. Io per esempio non uso quasi mai la macchina e, anche se mi piace tantissimo la carne, adesso la mangio solo una volta alla settimana».