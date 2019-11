Il dolore dell’esistere? Essere persone automatiche dentro una società automatica

Che la riflessione attorno allo “stato delle cose” e alla configurazione del mondo in atto da qualche anno sia molto viva lo dimostrano libri che — dalla pubblicistica più generalista alla saggistica più impegnata — riflettono, criticano, cercano di dare soluzioni. Qualche giorno fa abbiamo raccontato come gli studi di Shoshanna Zuboff abbiano contribuito a dare un nome e una cornice di sistema alla logica che sottende alle recenti derive della produzione di valore attraverso i dati e la tecnologia: il capitalismo della sorveglianza. Questo interesse, però, non è solo relativo agli addetti ai lavori (che spesso peccano di autoreferenzialità e non escono dalle bolle che si autocostruiscono, a dimostrazione che questi problemi non sono solo relativi ai social network): si pensi ad esempio al recente successo di Homo Deus, il saggio con cui Yuval Noah Harari ha cercato di tratteggiare il mondo in cui vivremo. C’è fame di comprensione e di parole per orientarsi in questo casino. Ma c’è anche bisogno di un pensiero capace di mettere in gioco le categorie e proporre sintesi filosofiche per meglio capire logiche, comportamenti e automatismi. È proprio su questo punto che si concentra l’importante e impegnativo volume La società automatica di Bernard Stiegler filosofo francese che lavora molto in Cina, pubblicato solo ora (la prima edizione è del 2015) in Italia per Mimesis (traduzione di Sara Baranzoni, Igor Pelgreffi e Paolo Vignola).

L’automazione cui il titolo fa riferimento non è solo legata al mondo del lavoro, alle sue trasformazioni e alle giuste preoccupazioni che questa porta nel quotidiano. Ma proprio nelle dinamiche diventate ormai, appunto, automatiche delle nostre pratiche quotidiane e dei nostri modi di pensare. Siamo persone automatiche, ormai: una conseguenza del capitalismo cognitivo che ha alterato (e in questo il libro dialoga idealmente con le riflessioni di Zuboff) gli stili di vita, le strutture politiche e addirittura la sfera emotiva fino a renderci passivi pure nell’accettazione di questo stato di cose. Sembra di sentir riecheggiare l’inesorabile inevitabilismo thatcheriano del “there is no alternative”, proprio perché le pratiche di riproduzione della società automatica sono così veloci da rendere difficile, se non impossibile, la possibilità di riprendere il controllo.