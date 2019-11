La Grecia si svende alla Cina. Ecco perché l’Italia dovrebbe preoccuparsi di non fare la stessa fine

La Grecia è diventata l’ingresso della Cina in Europa e in cambio ha chiesto pochi spiccioli. L’11 novembre il premier Kyriakos Mītsotakīs ha siglato con Pechino un protocollo di sedici accordi con cui ha offerto agli investitori cinesi l’accesso privilegiato nei settori energetici e infrastrutturali del Paese ottenendo in cambio più esportazioni agricole e rotte turistiche. Xi Jinping ha definito l’accordo “un modello di cooperazione sino-europea” e ne ha ben donde. Dopo mesi di stallo l’azienda cinese Cosco Shipping che possiede il 51% del porto del Pireo potrà costruire un nuovo porto da crociera, quattro hotel e un terminal per container da 600 milioni, nonostante le proteste della comunità locale per l’impatto architettonico che avrà sul paesaggio. Nell’accordo la Cosco dovrà finanziare altri 300 milioni di euro di investimenti nel porto greco entro il 2022 per l'estensione di un terminal automobilistico nel molo di Drapetsona e un terminal container. In cambio possiederà il 16% in più del Pireo. Tradotto: Atene ha permesso a un’azienda cinese di investire su se stessa per il suo profitto in terra straniera nonostante a inizio ottobre il segretario di Stato Usa Mike Pompeo avesse chiesto al premier greco di limitare il piano della Cosco per limitare l’influenza cinese in Europa.

Tutto legittimo ma a molti osservatori internazionali l’accordo è sembrato impari: più feta e olive nelle tavole cinesi in cambio dell’accesso a settori strategici del Paese. Fuori dall’accordo ma dentro l’economia reale del Paese c’è infatti l’interesse della State Grid Corporation of China, la più grande società elettrica al mondo che ha una quota di minoranza nella società Admie che gestisce la rete elettrica greca. Lunedì l’azienda cinese ha espresso il desiderio di entrare in un progetto da un miliardo di euro con cui Admie costruirà il cavo di alimentazione sottomarina per collegare entro il 2023 l’isola di Creta alla terraferma. Per capire l’impatto di questo accordo basta notare l’annuncio fatto dalla Banca centrale greca pochi giorni prima della visita di Mītsotakīs all’International Import Expo 2019 di Shangai, dove la Grecia era uno dei tre Paesi ospiti d’onore. La Industrial and Commercial Bank of China, la prima banca al mondo nel 2017 per capitalizzazione di borsa e assets aprirà una filiale. Così come farà la Bank of China, uno dei quattro principali istituti di credito cinesi, di proprietà dello Stato.