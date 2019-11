Contro il regionalismo: dal Veneto alla Campania, è una fabbrica di scandali e inefficienze

Vista fuori dalla cartolina sentimentale di San Marco mezza affondata, delle calli invase dal fango, dei negozianti che improvvisano paratie di lamiera sulla soglia delle botteghe, la vicenda di Venezia conferma, con tratti persino surreali, la sciatteria millantatrice del regionalismo italiano che accompagna al massimo della rivendicazione il massimo dell’inefficienza e talvolta della cialtroneria.

La prima reazione all’acqua alta del governatore del Veneto Luca Zaia è un video-riassunto illuminante: «Ci sono cinque miliardi di euro sott’acqua, non abbiamo ancora ben capito perché non siano in funzione». Si tenga conto che fino al luglio scorso Zaia era al tavolo con Danilo Toninelli per discutere appunto del fermo dei lavori e di come sbloccarlo, rivendicando la potestà regionale sui cantieri che avrebbe dovuto essere sancita dall’istituzione di una specifica Autorithy. Difficile credere al suo stupore e alla sua presa di distanza dal progetto («Dite al mondo che il Mose è un cantiere dello Stato»), così come a quello del suo predecessore Giancarlo Galan, l’uomo finito in galera per le tangenti riscosse sul sistema-Mose che ieri ha risposto alle domande dicendo: «Solo responsabilità di Roma, noi veneti non c’entriamo niente».

E tuttavia mai come in questa circostanza tutta Italia è Paese, o meglio Regione. Dall’emergenza Xylella alla Tap, dalla ricostruzione in Abruzzo alle bonifiche di Taranto o Bagnoli fino alle falle del ciclo dei rifiuti nel Lazio o in Campania, il regionalismo italiano non è stato soltanto una fabbrica di scandali ma anche e soprattutto un infernale moltiplicatore di burocrazie inefficienti, con il suo più recente culmine in Calabria: la Regione dove è stato necessario commissariare la Sanità – principale competenza dell’ente – per evitare che finisse in bancarotta.

L’inefficienza del nostro regionalismo è cosa nota e tuttavia resta un tabù per la politica per motivi essenzialmente di consenso. Sono le Regioni il grande polmone che ha sostituito la vecchia organizzazione dei partiti sul territorio, la “macchina da voti” che raccoglie e organizza gran parte del 60 per cento degli italiani che ancora va ai seggi nonché la rete di interessi economici e imprenditoriali a cui sono legati.