Dolcevita e velluto a coste, per convincere gli emiliani Salvini si traveste da uomo di sinistra

Se non puoi batterli, vestiti come loro. Matteo Salvini è in dolcevita e velluto color Lodo Guenzi (per i boomer: è il cantante dei Lo Stato Sociale, bolognesi) da una settimana e più. È la mise che ha scelto per fare campagna elettorale in Emilia Romagna, l’unico posto d’Italia, forse del mondo (a parte i quartieri antagonisti ucraini), dove in dolcevita e velluto a coste esistono persone che vanno a fare l’aperitivo, a lavorare in banca, a prendere i figli a scuola, a fare qualsiasi cosa, senza per questo passare per vecchi comunisti mai guariti davvero dalla malattia infantile dell’estremismo. Il completo di velluto, talvolta a coste, in Emilia Romagna lo indossano pure le persone normali. Gli impegnati e i disimpegnati. Gli indaffarati e gli indifferenti. Le sardine e gli squali. Anche se, certo, le sardine di più - nei bar emilioromagnoli nessuno ha obiettato, come in quelli romani, mediamente destrorsi, «Ma come sardine, e che fine ha fatto #nonsiamopesci?».

Salvini sfila da emiliaromagnolo, da adulto che fu studente nel ‘77 ma pure dieci anni dopo facciamo venti, da sardina, e chi lo sa se si è reso conto del cul de sac o se La Bestia ha fatto i suoi calcoli e ne ha dedotto che gli italiani di quelle parti lì sono romantici, nostalgici, ingenui abbastanza da vedere nella svolta del dolcevita la prova della mitigazione di Salvini; e tanto ideologici da sentirlo vicino, prossimo, adesso che, così conciato, potrebbe facilmente mimetizzarsi tra i sinceri democratici che vanno a sincerarsi che i giovani picchettino bene quando picchettano in via Zamboni. Diversamente, può darsi che Capitano e Bestia contino sull’allegra liberalità delle signore di quell’Italia lì: “Le bolognesi sono portatrici sane di opulenza, tolleranza e simpatia”, hanno scritto Luigi Settembrini e Chiara Boni in “Vestiti, usciamo” (e non importa se erano gli anni Ottanta). Guarda che simpatico che è con quel lupetto al collo, ma quale leghista, ma no, non ha neanche la felpa, sembra proprio un editore indipendente alla fiera del Libro di Roma, poverino. Signore bolognesi, non vi farete mica fregare?