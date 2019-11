Viaggio nel Data Center più grande d’Italia, il sistema nervoso dove passano i nostri dati

Alla fine, ecco la sala dei server, il sancta sanctorum di tutto il complesso. Si raggiunge dopo sette diversi perimetri di controllo. «Non è fredda», promettono, a differenza di tante altre nel mondo. È, a dir la verità, piuttosto calda. Alcune aziende, come è noto, costruiscono i Data Center (che consumando molta energia creano una grande quantità di calore) sotto il livello del mare o, come la Microsoft, in Siberia. Il raffreddamento è necessario per mantenere nel tempo le prestazioni degli apparecchi informatici ed è anche una delle maggiori cause di consumo di energia. Qui la struttura è pensata per non disperdere la temperatura e mantenere freschi i server con getti di aria dal basso di 16 gradi che poi vegono soffiati verso il soffitto, dove hanno già raggiunto i 22 gradi. Lo scambio di calore avviene grazie a tubi di acqua estratta da una falda acquifera che si trova sotto l’area. «A circa 20 metri di distanza». L’acqua, più o meno a 14 gradi, viene pompata e utilizzata per assorbire il calore del’aria usata per i server. «Serve anche a rendere meno calda l’acqua di ritorno, che non può essere rimandata nella falda se supera i 22 gradi». È un sistema, insomma, di raffreddamento geotermico, «consente un consumo minimo di energia ed è rispettoso per l’ambiente».

La sala dei server della Vodafone, dove alcuni operatori stanno facendo manutenzione, si presenta come una fila di armadi (i rack) con dentro server. Le miriadi di luci pulsanti (verdi, perlopiù) sono i segnali delle trasmissioni di energia, cioè di dati. È qui, insomma, dove si trovano le informazioni digitali di ciascuno. Questo, per la precisione, custodisce i server di imprese e aziende che hanno deciso o di ricollocare le proprie macchine nel Data Center (più sicuro) oppure di trasferire i propri dati sul cloud. Ma la questione vale in generale: tutto ciò che si impiega su Internet, nelle app, sui siti, è racchiusi in anonime file di rack dalle pulsioni luminose disseminate in tutto il mondo, custodite da un esercito di persone armate e a prova di bomba. Se qualcuno ancora non avesse capito quanto siano preziosi i dati oggi, questa è la dimostrazione più evidente.

Risalire dalla sala dei server, lungo sale e corridoi privi di polvere e dall’impatto olfattivo ridotto (cosa notevole, per una struttura chiusa anzi blindata), è come uscire dal cuore di un labirinto. O meglio, dal cervello: le informazioni pullulano senza sosta, immateriali come i pensieri – e come questi suscitate da stimoli elettrici, in un viavai continuo lungo cavi backbone che collegano Ponte San Pietro con tutto il mondo. A pensarci, fa impressione. Ma per fortuna si viene subito richiamati alla realtà, quella concreta: fuori, nel mondo materiale, è ricominciato a piovere.