La ripresa degli sbarchi mostra che i primi ostaggi dei libici siamo noi

Per lo stesso motivo, probabilmente, nel 2017 il governo guidato dal Partito democratico, con Paolo Gentiloni a Palazzo Chigi e Marco Minniti agli Interni, aveva sottoscritto il famoso memorandum d’intesa con la Libia, finanziandone la cosiddetta «guardia costiera», per fermare i flussi di migranti diretti – o per essere più precisi: in fuga – verso l’Italia. Tralasciamo i dettagli emersi nel frattempo, come il fatto che a trattare con funzionari del nostro governo, in Italia, vennero fior di trafficanti di uomini, ancora oggi appartenenti a tutti gli effetti a quelle «autorità libiche» con cui collaboriamo fraternamente. Chiunque abbia occhi per vedere, ormai, ha visto come i migranti in Libia vengono «fermati» e cosa succede dentro quelli che ci ostiniamo a chiamare «centri di accoglienza», che sono veri e propri lager.

Eppure l’attuale governo non ha voluto toccare quegli accordi, ha lasciato che venissero rinnovati, limitandosi a dire, come ha ripetuto di recente il ministro dell’Interno Lamorgese, che saranno rivisti e migliorati, ovviamente di comune accordo con i gentiluomini con cui li abbiamo sottoscritti. I quali evidentemente hanno deciso di cominciare subito ad alzare il prezzo, o almeno a darci un assaggio di quello che possono fare se tiriamo troppo la corda. Ma naturalmente può anche darsi che la ragione dell’improvvisa impennata negli sbarchi sia semplicemente l’aggravarsi della situazione sul campo, che ieri ha spinto l’agenzia delle Nazioni Unite per le migrazioni a chiedere di «smantellare il sistema di detenzione», visto l’intensificarsi dei bombardamenti su Tripoli. Decidete voi qual è l’ipotesi peggiore.

Ricapitolando: nel 2017 il governo guidato dal Pd, attraverso l’accordo con la Libia, ha fatto una scelta molto difficile e molto discutibile, un compromesso che in quel momento – di fronte all’arrivo di dodicimila migranti in appena 36 ore – è sembrato a molti inevitabile, per cercare di tenere la situazione sotto controllo (e anche, legittimamente, per non perdere le elezioni). Intendiamoci: non era una situazione facile, soluzioni alternative pronte e praticabili non ce n’erano molte e la pressione era fortissima.