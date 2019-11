Il Pd ha deciso di dare i pieni poteri a Salvini

I fautori del piano sembrano però dare per scontato che Matteo Renzi si comporti in modo ancora più fesso di come si comportò Fausto Bertinotti tra fine 2007 e inizi del 2008, quando decise di dare man forte al progetto e fece da presidente della Camera un’intervista contro il governo Prodi a dir poco inusuale (lo definì un governo «morente»), nella convinzione che la «separazione consensuale» dal Pd avrebbe giovato anche alla sua parte (il risultato, come noto, fu che la sua parte si estinse).



Ma il difetto più grave di una simile strategia è che non sembra tenere il minimo conto di quanto costò all’Italia già il primo esperimento, che regalò al centrodestra una maggioranza talmente indistruttibile che nemmeno la scissione finiana, lo scandalo delle «cene eleganti» e la crisi finanziaria riuscirono a scalfirla, e ci volle il rischio della bancarotta per convincere Silvio Berlusconi a dimettersi. Perché, giova ripeterlo, se non si dimetteva lui, in Parlamento, la maggioranza per sfiduciarlo non c’era, e non ci fu mai, nemmeno con lo spread a 574. Non per niente, quella era la maggioranza capace di votare che Ruby Rubacuori era la nipote di Mubarak. O almeno, per essere precisi: che il presidente del Consiglio era sinceramente convinto che lo fosse, e solo per questa ragione, allo scopo di tutelare le relazioni italo-egiziane, chiese alla questura di Milano di rilasciarla (che fa anche più ridere).

Adesso andate a rileggere dove dicevo che finiremo con Calderoli presidente della Consulta e Morisi presidente della Rai, e vediamo se ridete ancora.