Per Sacha Baron Cohen i social stanno distruggendo la democrazia, ed è arrivato il momento di fermarli

Pubblichiamo il discorso pronunciato dall’attore inglese a un summit a New York dell’Anti-Defamation League

Ringrazio l’Anti-Defamation League per questo riconoscimento e per tutto quello che fa per combattere il razzismo, l’odio e l’intolleranza. E, per essere chiari, quando dico “razzismo, odio e intolleranza” non mi sto riferendo ai Labradoodle di Stephen Miller.

Ora, io so che alcuni di voi staranno pensando “ma perché diavolo c’è un attore comico a parlare a una conferenza come questa?”. Esatto: sono un attore. Ho passato gli ultimi vent’anni fedele alla rappresentazione del personaggio. Ma a dire il vero questa è la pima volta che sto in piedi e tengo un discorso impersonando il mio personaggio meno popolare, cioè Sacha Baron Cohen. E, devo confessarvi, è una cosa tremenda i.

So anche che la mia presenza qui possa essere inaspettata anche per un’altra ragione. Secondo alcuni critici i miei film rischiano di rinforzare alcuni vecchi stereotipi.

La verità è invece che io, in tutta la mia vita, ho sempre – e con passione – lanciato sfide all’intolleranza e al fanatismo. Quando ero un adolescente in Inghilterra, ho partecipato alle marce contro quei fascisti del National Front e anche per l’abolizione dell’apartheid. Quando ero all’università, sono andato in America e ho scritto la mia tesi sul movimento per i diritti civili con l’aiuto proprio degli archivi dell’Anti-Defamation League. Ho provato a utilizzare i miei personaggi per indurre le persone ad abbassare la guardia e tirare fuori le loro vere convinzioni, pregiudizi compresi.

Ora, non starò qui a sostenere che tutto ciò che ho fatto l’ho fatto per motivazioni elevate. Lo ammetto: una buona parte dei miei film – ok, diciamo la metà dei miei film – è senza dubbio segnata da immaturità, mentre l’altra metà è del tutto puerile. Concedo: non c’è niente di illuminante – quando impersonavo Borat dal Kazakistan, il primo giornalista di fake news – nel correre nudo in una conferenza di assicuratori.

Però, quando Borat riusciva a far cantare un intero bar in Arizona cose del tipo “Lancia l’ebreo nel pozzo”, ecco: quello metteva in luce l’indifferenza delle persone nei confronti dell’antisemitismo. Oppure quando in Arkansas – nei panni di Bruno, il reporter di moda gay dall’Austria – mi misi a baciare un uomo durante un combattimento in una gabbia, e feci scoppiare una rissa. Allora riuscii a mettere in mostra il potenziale violento dell’omofobia. E ancora, quando – travestito da sviluppatore attenttissimo alle questioni sociali – proposi di costruire una moschea in un villaggio di campagna, questo fece sì che uno dei residenti ammettesse «Sì, sono razzista verso i mulsumani». Ecco, ho mostrato il grado di accettazione dell’islamofobia.

È per questo che sono grato per l’opportunità di essere qui con voi. Oggi, in tutto il mondo, ci sono demagoghi che fanno appello ai nostri istinti peggiori. E quelle teorie del complotto che una volta rimanevano confinate ai margini della società, ora sono mainstream. È come se l’Età dei Lumi – quella delle argomentazioni basate sui fatti – stesse finendo, delegittimando la conoscenza e rifiutando il consenso scientifico. La democrazia, che si basa su verità condivise, è in ritirata. E l’autocrazia, che invce dipende da bugie condivise, sta avanzando. I delitti basati sull’odio stanno crescendo, così come gli attacchi omicidi contro le minoranze religiose ed etniche.

Cosa hanno in comune tutte queste tendenze pericolose? Io sono solo un attore comico, non uno studioso. Ma una cosa mi è molto chiara. Tutto questo odio, tutta questa violenza, sono agevolati da una pugno di società della rete che costituiscono la più grande macchina di propaganda della storia.

Pensateci: Facebook, YouTube e Google, Twitter e tutti gli altri. Raggiungono miliardi di persone. Gli algoritmi su cui sono basate queste piattaforme amplificano deliberatamente quei contenuti che permettono di mantenere coinvolto l’utente. Cioè storie che solleticano i nostri istinti più bassi e che fanno scattare lo sdegno e la paura. È per questa ragione che YouTube consiglia miliardi di volte video come quelli di Alex Jones, il famoso cospirazionista. È per questa ragione che le fake news battono le vere notizie – lo dimostrano anche alcuni studi: le bugie si diffondono a una velocità maggiore rispetto alla verità. E non c’è nessuna sorpresa nel fatto che la più grande macchina di propaganda della storia abbia contribuito a diffondere la più antica teoria cospirazionista della storia: la bugia secondo cui gli ebrei siano, in qualche modo, pericolosi. Come recitava un titolo di giornale: “Pensate soltanto a cosa avrebbe potuto fare Goebbels se ci fosse stato Facebook”.

Su internet può sembrare che tutto sia valido allo stesso modo. Breitbart sembra la Bbc. La bufala dei protocolli dei Savi di Sion equivale alla Anti-Defamation League. E le farneticazioni di un pazzo sembrano credibili quanto le scoperte di un premio Nobel. Abbiamo perso, a quano pare, la percezione condivisa dei fatti fondamentali su cui poggia una democrazia.