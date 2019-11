Attenzione, la fuga di Morales è in realtà un “golpe del litio” (e un possibile disastro ambientale)

Perché è prezioso? Perché grazie alle sue speciali caratteristiche chimiche, i suoi composti vengono utilizzati in ambito industriale per la realizzazione di diversi prodotti, tra cui le batterie presenti negli smartphone, nei device elettronici e nelle auto elettriche di nuova generazione.

Le cosiddette batterie al litio sono nate negli anni settanta, durante le crisi petrolifera, e hanno rivoluzionato il mercato tecnologico a partire dai novanta. Un segno della loro rilevanza è, per esempio, l’assegnazione avvenuta quest’anno del Nobel per la chimica John Goodenough, M. Stanley Whittingham e Akira Yoshino, appunto per lo sviluppo delle batterie ioni-litio. Per il 2025 se ne prevede la produzione di otto miliardi di pezzi. In breve tempo, inoltre, il costo del carbonato di litio da cui viene ricavato è raddoppiato salendo a 13 mila dollari per tonnellata.

Il più leggero di tutti i metalli, usato prima di adesso in medicina come stabilizzatore dell’umore, è diventato dunque di importanza critica per via dei tentativi di imporre la sostituzione dei veicoli a carburanti fossili con quelli elettrici, detti “ad emissioni zero”. Su questo punto, dodici paesi e una ventina di grandi metropoli hanno decretato che la sostituzione debba avvenire in tempi brevi, almeno entro il 2030.

Tra questi paesi troviamo la Cina che è il maggiore mercato automobilistico al mondo, il Giappone, che è il terzo, Sud Corea, Taiwan e, nell’Unione Europea, Svezia, Danimarca, Norvegia, Germania, Spagna e Portogallo, con Costa Rica nell’America Centrale.