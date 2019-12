Altro che celebrazione, le quattro questioni che il vertice Nato deve affrontare (e risolvere) al più presto

3. Da che parte sta la Turchia?

Non c’è un modo gentile per dirlo: al tavolo della NATO siede un Paese che con l’alleanza, con le sue regole comuni e con i suoi obiettivi strategici, ha sempre meno a che spartire. E questo Paese (posto che non ce ne siano altri, a partire dagli USA) è la Turchia.

La questione turca è esplosa con la vicenda dell’invasione della Siria settentrionale, avvenuta in barba alle alleanze stretta dagli USA (e quindi dalla NATO, Turchia inclusa) con i curdi della zona. Il problema però bruciava sotto le braci da ben prima della questione Rojava e sono mesi ormai che la Turchia non fa mistero di avere in corso una corrispondenza di amorosi sensi con la Russia di Putin. La prova ne è il fatto che Ankara abbia comprato armamenti russi S-400. Si tratta di una scelta più radicale di quel che possa sembrare a un primo sguardo, perché i sistemi antimissile S-400 non comunicano con quelli in dotazione al resto dell’alleanza e rendono impossibile la costruzione di un sistema di Comando e Controllo integrato.

4. Aut Aut all’Europa: o amici degli USA o della Cina

Tra gli USA e i suoi suoi alleati europei esiste un convitato di pietra: la Cina. Si tratta di un elefante nella stanza e a far finta di niente si corre solo il rischio di sembrare ridicoli. Gli USA insistono affinché l’alleanza elabori una strategia condivisa nei confronti della Cina, un attore che, invero, sembra incutere maggior timore a Washington di quanto non non ne incuta alle capitali europee, preoccupate più da Mosca che da Pechino.

La partita ha molti fronti, militari e commerciali, ma soprattutto ne ha uno strategico: la questione 5G: gli USA vorrebbero che mai e poi mai le reti europee venissero affidate ai cinesi («L'America - ha detto l’ambasciatore USA in Unione Europea, Gordon Sondland - non può avere stretti legami di sicurezza, intelligence e tecnologia con l'Europa a meno che l'UE non tagli i legami con il colosso della tecnologia cinese Huawei e abbracci l'industria delle telecomunicazioni occidentali»). Un orecchio dal quale però gli europei, almeno per ora, sembrano non sentire.