Piccolo manuale per spiegare l’ordine mondiale con i fumetti

Nella risposta convenzionale in Vietnam, però, gli Stati Uniti si impantanano. Come proiezione delle loro difficoltà, il Far West cessa di celebrare la sconfitta dei Pellerossa come metafora dei Rossi, e si fa revisionista. Il massacro di Sand Creek come quello di Mi Lay, il disastro del Little Big Horn come l’offensiva del Tet. Gli Stati Uniti decidono una grande ritirata strategica, e tra 1974 e 1979 l’influenza sovietica avanza in maniera importante in quel Terzo Mondo che non era stato compreso negli Accordi di Yalta. Diventa comunista l’Indocina, diventano comuniste le ex-colonie portoghesi in Africa, diventa comunista l’Etiopia, diventa comunista l’Afghanistan, cadono i governi filo-Usa in Nicaragua e in Iran. Ma proprio in quel 1975 in cui i Vietcong entrano a Saigon, Sergio Bonelli crea Mister No. Cessato il fascino del Western classico, il tentativo di ritrovarne gli ingredienti nell’Amazzonia anni ’50. Ma Jerry Drake, ex-pilota militare nella Seconda Guerra Mondiale, è anche un americano che cerca di affrontare la sfida del Terzo Mondo. E in effetti proprio la seconda parte degli anni ’70 vede l’espansione sovietica nel Terzo Mondo rovesciarsi nella nemesi dell’Afghanistan. E non solo: governi filo-sovietici sono sfidati da rivolte armate spesso aiutate dagli Usa anche in Angola, Mozambico, Etiopia, Cambogia, Nicaragua, cui si aggiunge la rivolta non armata di Solidarność in Polonia.

Insomma, l’orso sovietico non è inarrestabile. E Ronald Reagan inizia a pensare seriamente che l’Impero del Male possa essere distrutto: non solo con la destabilizzazione, ma anche attraverso un sistema di Scudo Spaziale che renda inutili le armi strategiche sovietiche, e permetta di tornare ai bei tempi della rappresaglia massiccia. È un caso che Martin Mystère sia lanciato proprio nel 1982, l’anno dopo l’arrivo di Reagan alla Casa Bianca? Tema di fondo nelle storie del Detective dell’Impossibile è la ricerca delle prove dell’esistenza di una antica civiltà tecnologica che una guerra tra Mu e Atlantide distrusse a colpi di armi di distruzione di massa. E sono armi ultra-tecnologiche che ricordano appunto le Guerre Stellari di Reagan: a partire da una pistola a raggi paralizzante che lo stesso Mystère possiede. Attorno a questa sfida i Servizi di tutto il mondo si agitano in modo non diverso dagli Uomini in Nero che nel fumetto si affannano a distruggere tutte le prove che il detective dell’impossibile trova.