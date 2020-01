L’Italia è il paese dove vincono i pensionati e perdono le famiglie giovani con figli

Nel 2018, invece, si è scesi di poco, all’8,9%.

Ma c’è un fatto singolare: già da un paio d’anni l’occupazione, pur essendo cresciuta molto, superando anche i picchi degli anni 2000, ha toccato nuovi record. Eppure questi risultati non sembrano valere per chi ha figli sotto i 15 anni. In questo caso, i numeri delle famiglie con prole ma senza lavoro rimangono ancora sensibilmente più bassi, non solo rispetto al periodo precedente alla crisi, ma anche rispetto ai primi anni di recessione.

Evidentemente, la crescita occupazionale ha beneficiato solo chi non ha prole, o chi è in là negli anni e ha figli ormai adulti.

E così, nel 2018 ci siamo classificati tra i Paesi con meno famiglie con bambini in cui entrambi i genitori fossero occupati.

Se in Svezia, Danimarca, Paesi Bassi, ma persino in Slovenia e Portogallo, è normale che madri e padri lavorino (in questi Paesi ciò accade infatti in oltre il 70% dei nuclei familiari), in Italia questo si verifica solo in una minoranza dei nuclei, il 49%. In compagnia di Polonia e Bulgaria, facciamo peggio persino di Grecia e Romania, mentre Spagna, Francia e Germania ci superano di gran lunga.