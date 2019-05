Karen Lorena Parker, arte sublime alla ricerca delle donne perdute

Come decidi i soggetti della tua arte, e allo stesso tempo come scegli lo stile in cui fare arte?

Io sono il mio primo cliente, e mi viene tantissima tristezza ogni volta che penso a tutte quelle donne che sono state dimenticate dalla societa`, come ad esempio il Dr. Mae Carol Jemison, rappresentata nel quadro che sta all`inizio di questo articolo, che immagino come fin da bambina pensasse di voler fare l`astronauta, e nessuno la conosce o, meglio, la conoscerebbe se non ci fosse qualcuno pronto a raccontarne la vita oppure a rappresentarla in un`opera artistica che dica chi davvero e` stata quella donna. Perche`, vedi, quando guardiamo in televisione film oppure serie tv, questo tipo di storie non vengono raccontate, e invece e` importante sentire la loro storia, la storia di donne che erano programmatrici ad esempio, e non hanno mai avuto la giusta visibilita` per quello che hanno fatto. Ecco, questo a me sembra il giusto modo di mettere in pratica il femminismo, in una maniera costruttiva. Tutti amiamo fare conversazione, e tutti amano sentire raccontare storie, cosi piu` storie raccontiamo e meglio e`.

Per quello che riguarda lo stile, invece, sono sempre alla ricerca di quello che sara` il tipo di messaggio che voglio far comunicare all`opera che sto per fare. Ad esempio, "N.R.A." e` ad una docente e a Norman Rockwell, al Sogno Americano e a tanto altro. Amo il genere astratto perche` provoca forti emozioni, e amo il realismo anche se ci sono livelli di realismo che mi piacciono e altri che mi piacciono meno.