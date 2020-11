Il Novecento è quel secolo in cui in tv c’erano Proietti, Gassman e Celentano che si prendevano in giro

Tra le molte fortune dell’essere stati giovani in quell’altro secolo, c’è la televisione. Che a un giovane d’oggi probabilmente sembra un incubo – meno canali di quanti fossero i gusti di gelato, e non la potevi vedere sul telefono, e se ti perdevi un programma mentre andava in onda te l’eri perso e amen – ma che aveva dentro, in una serata normale, roba che in questo secolo devi aspettare Sanremo. Una sera di quand’avevo dieci anni, per dire, c’era Blitz, il programma di Gianni Minà (che i giovani d’oggi non hanno idea di chi sia). In studio c’era Vittorio Gassman (che per i giovani d’oggi è uno che legge menu di ristoranti su YouTube), e in collegamento c’era Gigi Proietti (che per i giovani d’oggi è il maresciallo Rocca, uno d’una serie che guardavano le loro nonne quand’erano piccoli), al quale teneva il microfono Adriano Celentano (uno rispetto al quale fummo giovani d’oggi anche noi, convinti fosse quello che scriveva sulla lavagna «La caccia è contro l’amore» dimenticando di accentare la “e”).