Trump non sa più chi umiliare, quindi ora se la prende con le donne repubblicane

Trump sempre più femministaTrump ama umiliare le persone, quelle che non possono rispondergli e che non si chiamano Vladimir. Soprattutto, ama umiliare le donne, con parole opere e omissioni. In questa fase ama sparlare di Kamala Harris e Alexandria Ocasio-Cortez, ma non avendo mai la chance di incontrarle, ripiega sull’umiliazione in diretta di donne repubblicane. L’altra sera in Arizona, dopo aver introdotto un senatore e un deputato maschi con alcune lodi, ha chiamato la senatrice Martha McSally come un umano medio si vergognerebbe di chiamare il suo cane: «Martha! Vieni su! Sbrigati! Svelta! Ti dò un minuto», e la sventurata correva. E nessuno si stupisce più della guerra dei sessi elettorale in corso. E di Trump che forse sarà sconfitto dal voto delle femmine: secondo i sondaggi, quelle che sono andate al college votano per Biden il 21 per cento più che per Trump, e si sapeva.