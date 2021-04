Lo stile Monicelli della politica italiana, nonostante Draghi

Come in un film di Monicelli, sembra che un capitano di fregata abbia passato nei pressi di un Carrefour di Spinaceto alcuni segreti Stato a due spioni russi in cambio di soli 5k, come si dicono quelli del marketing, comunque utili ad affrontare certi problemi familiari dell’ufficiale della marina italiana (l’Italia è una Repubblica fondata sul “tengo famiglia”). È arrivato prontamente il monito di Luigi Di Maio a condannare l’accaduto, magari anche per la mancata rendicontazione, vai a sapere. Di Maio, però, è lo stesso ministro degli Esteri che un anno fa si era scapicollato a Pratica di Mare per anticipare Giuseppe Conte nell’accogliere un contingente militare dell’Armata Rossa, per poi lasciargli attraversare l’Italia da sud a nord fino a Bergamo con una parata propagandistica del Cremlino che in un paese europeo non si vedeva dai carri armati in Polonia del 1981. Di Maio ha anche convocato l’ambasciatore russo, ma ha fatto mostrare la faccia feroce a una nostra diplomatica, non si sa se per prudenza o per decenza o perché aveva in agenda un incontro internazionale che i social della Farnesina hanno condiviso con un Di Maio contro Daesh, come se si trattasse di un colossal hollywoodiano. Una giornata piena di commedia all’italiana, insomma, cominciata con una lettera ai giornali internazionali scritta da numerosi ministri degli esteri, tra cui il Nostro, per denunciare i crimini di guerra compiuti dal regime di Assad. Uno dei firmatari era lo stesso Di Maio che un anno e mezzo fa, su moral suasion russa, invitava l’Europa, la Nato e il Pianeta Gaia a dare maggior impulso al dialogo con il regime di Damasco che ieri invece ha denunciato via pensoso op-ed geopolitoco.