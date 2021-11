L’alleanza dei riformisti è come la Superlega, un’ottima idea eseguita (per ora) in modo stravagante

L’alleanza dei riformisti è un po’ come la Superlega (quella di Florentino Pérez e delle italiane, non quella di Salvini): un’ottima idea, certamente elitaria, ma sensata e lungimirante, sviluppista e antipopulista e quindi per questo travolta da una melassa di bugie stomachevoli e di ipocrisie stucchevoli, per non parlare delle manovre e delle minacce dei leader sovranisti, degli sceicchi, degli oligarchi e dei burocrati con residenza fiscale in Svizzera. Ma il punto è che al di là del merito, su cui si può essere d’accordo o no, sia la Superlega sia l’alleanza dei riformisti sono progetti eseguiti in quel modo che i manuali di politologia o di business administration definiscono tecnicamente “alla cazzo di cane”.