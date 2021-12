Dal 9 al 23 dicembre | Sala Grande

IL DELITTO DI VIA DELL’ORSINA

16/23 ore 21:00 – 15/17/18/23/ ore 19:45 – 19 ore 16:15 – 14/21 ore 20:00

Con il suo nuovo spettacolo, Andrée Ruth Shammah torna alla drammaturgia francese scegliendo una commedia brillantemente costruita da un gigante come Eugène Labiche.

Due uomini si risvegliano nello stesso letto, con le mani sporche e le tasche piene di carbone. Non ricordano nulla di quanto accaduto la notte precedente dopo aver lasciato una festa. Da un giornale apprendono che una giovane carbonaia è morta quella notte e, tra una serie di malintesi ed equivoci, si fa strada la possibilità che i due abbiano commesso quell’efferato omicidio.

La regista affida il ruolo di questi due personaggi, profondamente diversi l’uno dall’altro – uno ricco, nobile, elegante e l’altro rozzo, volgare, proletario – a due grandi interpreti come Massimo Dapporto e Antonello Fassari, accompagnati da un cast d’eccezione che vede la partecipazione di Antonio Cornacchione. Sulla scena, disegnata da Margherita Palli, anche una piccola orchestra – pianoforte, clarinetto e flauto – a eseguire le musiche originali di Alessandro Nidi.

13 dicembre

BREAKING ITALY PODCAST

10 interviste condotte da Alessandro Masala

ore 21

Breaking Italy Podcast è un format di interviste condotto da Alessandro Masala. Per questa stagione le interviste verranno registrate in diretta con la presenza di pubblico. Un’esperienza di condivisione che consente di capire e conoscere meglio il mondo che ci circonda insieme a volti noti della politica, della scienza e dello spettacolo, che nell’intervista hanno il tempo per elaborare i concetti, lontani dalle tempistiche imposte dal formato televisivo.

GIULIA POMPILI

Alessandro Masala, fondatore di Breaking Italy, intervista Giulia Pompili, giornalista del Foglio dal 2010, si occupa delle vicende che attraversano l’Asia orientale, soprattutto di Giappone e Coree, e scrive periodicamente anche di Cina e dei suoi rapporti con il resto del mondo. Ha una newsletter settimanale che si chiama “Katane”. È terzo dan di kendo.

13 dicembre 2021 | Café Rouge

DEDICATO LUCIANA SAVIGNANO

Fotografie di Angelo Redaelli

ore 18:30

dialogano con il fotografo Luciana Savignano, Susanna Beltrami e Carlo Bagliani

Il libro dedicato a Luciana Savignano è una raccolta di settantatré scatti fotografici di Angelo Redaelli, in bianco/nero e colore. Realizzati dal 1982 ai giorni nostri in diversi teatri di Milano e provincia. Testimonianze fotografiche di danza, fuori scena e ritratti di una grande artista, elegante e raffinata. I testi sono della coreografa e regista Susanna Beltrami.

14 dicembre 2021 | Café Rouge

LO SBARBATO IRREGOLARE

Omaggio a Umberto Simonetta

ore 18:30

con Luca Daino, docente di letteratura italiana contemporanea alla Statale di Milano, Piero Colaprico, giornalista e scrittore.

Luca Sandri e Federico Zanandrea leggeranno brani del libro.

Lo Sbarbato, capitolo iniziale di una «trilogia della gioventù milanese» che comprende Tirar mattina (pubblicato nel 2018 da Baldini+Castoldi) e Il giovane normale, racconta la storia, ambientata nella Milano a cavallo tra gli anni Cinquanta e Sessanta, della strana amicizia tra un ragazzo di buona famiglia e un ladruncolo, il Mangia. Mario, un sedicenne liceale, diventa amico del Mangia che, dopo averlo soprannominato lo Sbarbato, gli spalanca le porte del bar Torretti, dove conosce altri ragazzi – l’Ernesto del Tic che finge di avere tic nervosi, l’Angiolino, il Giulio Etabeta dalla faccia a triangolo, il Bianco che beve solo vino bianco, la Graschelli che con la Grace Kelly di Monaco non ha niente a che fare – che vivono ai margini della legalità credendo che tutto sia possibile, che ci si possa misurare contro tutti e tutto, alla ricerca di quella che suppongono essere l’avventura. Impara così a imbrogliare la famiglia, soprattutto il padre, ingegnere benpensante rigido e severo, a falsificare la pagella e a girare con il coltello. Mario e il Mangia stringono un legame proprio perché sono all’opposto e l’uno nell’altro vedono ciò che vorrebbero diventare: Mario è attratto dalla libertà dell’amico e il Mangia dal privilegio economico di Mario.

Teatro di queste microstorie è una Milano che non c’è più e, sullo sfondo, la cronaca sociale e politica dell’Italia di quegli anni. Lo Sbarbato trascina, esalta, diverte e commuove. L’occasione per scoprire o recuperare la vena comica e satirica, ma anche malinconica e amara di un appassionato narratore della nostra storia.

15 dicembre | Sala Testori

IL SOCIOLOGO ERETICO

Presentazione del nuovo libro di Silvana Greco

ore 18:30

dialogano con l’autrice Haim Burstin e Massimo Cerulo

Silvana Greco propone, per la prima volta, un’analisi approfondita della Philosophie sociale, pubblicata a Parigi alla fine del giugno 1793 da Moses Dobruska (1753- 1794), uomo d’affari, letterato e filosofo sociale. Nato in Moravia da una famiglia ebraica, Dobruska si convertì in giovane età al cattolicesimo, compì una notevole ascesa sociale alla corte asburgica di Vienna ed emigrò poi in Francia, per aderire alla Rivoluzione. Accusato di cospirare per conto di potenze straniere, fu ghigliottinato il 5 aprile 1794, al culmine del Terrore, nello stesso giorno di Georges Jacques Danton.

Quando apparve, la Philosophie sociale suscitò un notevole interesse, tanto da venir apprezzata nientemeno che da Immanuel Kant. Greco mostra come il lavoro di Dobruska abbia avuto anche altri lettori celebri, che per vari motivi omisero di menzionare, tra le loro fonti, un outsider di dubbia reputazione, su cui pesava una condanna tanto ingiusta quanto infamante. Dalla Philosophie sociale derivano alcuni concetti chiave delle discipline sociali, come le conosciamo oggi.

Iniziatore entusiasta e sfortunato, talvolta brillante teorico, Moses Dobruska merita un ruolo a sé nella storia del pensiero sociologico.

17 dicembre | Café Rouge

ALMAMATTO. UN MATTO AL GIORNO

Presentazione del libro curato da Giampietro Savuto

ore 18:30

dialogano con l’autore Moni Ovadia, Dario Vergassola

letture Lucia Vasini

I matti ci incuriosiscono, ci costringono a riflettere, ci cambiano lo sguardo, ci mettono davanti ai nostri fantasmi, non ci lasciano mai indifferenti. La storia dell’uomo è costellata di individui eccentrici, bizzarri, anticonformisti, visionari, in molti casi con disturbi psichici gravi, ma altamente creativi in campo letterario, artistico, scientifico.

Partendo da queste considerazioni, è nata l’idea di una sorta di calendario che racconti, al posto del santo del giorno, il matto del giorno.

Un almanacco originale, piacevole e utile per riconoscere quel pizzico di follia che c’è in ognuno di noi e che dà sale alla nostra vita.

Tutti i proventi delle vendite dell’Almamatto saranno destinati alla raccolta fondi per realizzare a Milano il progetto del Centro Crisi di Lighea Eos Impresa Sociale, con lo scopo di creare uno spazio alternativo all’ospedale, in cui pazienti in stato di disagio acuto possano trovare protezione contro i propri impulsi distruttivi e intraprendere un percorso terapeutico.

Dal 18 al 19 dicembre | Bagni Misteriosi

MERCATO DI NATALE: WUNDER MRKT

Market, food > drinks, pista di pattinaggio, attività per bambini

18/12 al 19/12 ore 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00

Tre weekend di dicembre all’insegna del WUNDER MRKT ai Bagni Misteriosi, trasformati in un meraviglioso villaggio dedicato alla magia del Natale e alla creatività artigianale.

Uno dei luoghi più affascinanti di Milano – gioiello architettonico anni ’30 nel cuore della città – diventa un elegante chalet di montagna dal sapore retró con una pista di pattinaggio sul ghiaccio e un mercatino con 80 espositori tra vintage, artigianato, modernariato, collezionismo e creatività.

Un’atmosfera festosa dove immergersi per pattinare, gustare le proposte del bistrot Gud Milano e trovare il regalo originale e perfetto per i vostri cari. E non mancano laboratori per i più piccoli e incursioni teatrali.

“WUNDER” come la meraviglia nell’ incontrare persone, gustare assieme cibo e bevande di ogni tipo, ascoltare musica, scoprire cose sempre nuove e angoli nascosti della città.

“MARKET” come il luogo dove poter acquistare creazioni artigianali, abbigliamento vintage, pezzi unici, oggetti di design, arte. Oltre 80 espositori accuratamente selezionati vi attendono pieni di sorprese.

Dal 4 dicembre al 16 gennaio | Bagni Misteriosi

INVERNO AI BAGNI MISTERIOSI

Con pista di pattinaggio sul ghiaccio

Dal 04/12 al 19/12: feriali > dalle ore 16:00 alle 19:00, festivi > dalle 10:30 alle 19:00

Dal 20/12 al 09/01: apertura giornaliera > dalle ore 10:30 alle 19:00

Dal 10/01 al 16/01: feriali > dalle ore 16:00 alle 19:00, festivi > dalle ore 10:30 alle 19:00

Le porte dei Bagni Misteriosi si aprono all’inverno: in un’atmosfera di incanto e magia, gli spazi si trasformano in un elegante chalet di montagna dal sapore rétro, con patinoire di ghiaccio al centro della piscina.

Un luogo dove grandi e piccini possono vivere la magia del periodo natalizio in maniera diversa dal solito, anche negli spazi all’aperto, attrezzati con sedie a sdraio, coperte, cuffie per ascoltare musica e punti di ristoro con cioccolata calda, vin brulè e caldarroste.

Mercatini, spettacoli, campus per bambini e laboratori creativi animano la stagione e creano una vera e propria installazione permanente.

Dal 18 al 19 dicembre | Sala Café Rouge

SPETTACOLI PER BAMBINI – Inverno ai Bagni Misteriosi

19 dicembre ore 11:00 e 16:30

Storie in un baule

50′ | dai 5 anni | Sala Café Rouge

di e con Selvaggia Tegon Giacoppo

produzione Teatro Franco Parenti

Pronti a partire per un viaggio fantastico? Dai tesori trovati in un vecchio baule da viaggio prende vita una storia d’avventura originale e misteriosa. Un racconto capace di far vivere sogni e desideri. Un viaggio alla scoperta delle emozioni umane, un racconto magico pensato per i più piccoli.

LABORATORI PER BAMBINI – Inverno ai Bagni Misteriosi

18 dicembre ore 10:00

*Decorazioni natalizie green: travaso con elementi naturali

1h | 12 – 36 mesi, è richiesta la presenza di un genitore | sala Stecca

a cura di Kikolle Lab

I bambini avranno a disposizione vassoi di legno naturale nei quali saranno disposti elementi naturali tipicamente natalizi come arance essiccate, bastoncini di cannella e piccole pigne da scoprire attraverso i cinque sensi.

***

18 dicembre ore 11:00

Decorazioni natalizie green: storytelling

1h | 4 – 10 anni | sala Stecca

a cura di Kikolle Lab

Lettura ad alta voce del libro Il mio meraviglioso albero di Natale di Camille Garoche. Rametti di salice e legno da utilizzare come base per romantici scacciapensieri natalizi, che potranno poi essere arricchiti e personalizzati con campanellini, dettagli in feltro, disegni personali e/o spezie profumate.

***

18 dicembre ore 15:30 (sold out) e 17:00

Laboratorio di teatro e movimento

1h | 6 – 11 anni | sala Treno Blu

a cura di Teatro Franco Parenti

***

18 dicembre ore 16:30

Laboratorio di trampoli per bambini

1h | dai 6 anni | sala Tre

a cura di Tommaso Pagliarini e Federica Ciampolari

***

19 dicembre ore 15:00 e 16:30

Jingle balls

1h | dai 6 anni | sala Stecca

a cura di Vango Anch’io

Il Natale si avvicina, cosa ne dici di realizzare una pallina di Natale botanica per un merry green christmas?!

