TROIANE

Dall’8 al 13 febbraio | Sala Grande (1 ora e 20 minuti)

08/02 ore 20:0 – 09/02 ore 19:45 – 10/02 ore 21:00 – 11/02 ore 19:45 – 12/02 ore 16:00 e 19:45– 13/02 ore 16:15

da Euripide

adattamento e traduzione Angela Demattè

regia Andrea Chiodi

con Elisabetta Pozzi

e con Graziano Piazza, Federica Fracassi, Francesca Porrini, Alessia Spinelli

scene Matteo Patrucco

costumi Ilaria Ariemme

luci Cesare Agoni

musiche Daniele D’Angelo

produzione Centro Teatrale Bresciano

Elisabetta Pozzi nel capolavoro senza tempo di Euripide: la grande epopea degli sconfitti troiani, paradigma straziante e altissimo di ogni vinto nella Storia.

In un allestimento innovativo che unisce attori e pubblico, un testo immortale che va al cuore dei grandi temi della nostra civiltà: il rapporto tra essere umano e destino, il lutto e il compianto, i legami familiari e generazionali, che eventi enormi e dolorosi travolgono, lasciando chi resta nello smarrimento e nell’affannosa ricerca di un senso.



SMARRIMENTO

dall’11 al 20 febbraio | Sala AcomeA

11/02 ore 19:15 – 12/02 ore 19:15 – 13/02 ore 15:45 – 15/02 ore 20:30 – 16/02 ore 19:15 – 17/02 ore 20:30

uno spettacolo scritto e diretto da Lucia Calamaro

per e con Lucia Mascino

scene e luci Lucio Diana

costumi Stefania Cempini

allestimento tecnico Mauro Marasà

tecnici Cosimo Maggini, Michele Stura, Jacopo Pace

amministratore di compagnia Serena Martarelli

direttore di produzione Marta Morico

organizzazione, distribuzione Alessandro Gaggiotti

assistente di produzione Claudia Meloncelli

comunicazione e ufficio stampa Beatrice Giongo

produzione MARCHE TEATRO

“Smarrimento” segna l’incontro artistico di due indiscutibili talenti: l’attrice di teatro, cinema e televisione Lucia Mascino e la pluripremiata drammaturga e scrittrice Lucia Calamaro, autrice di “L’origine del mondo”, “La vita ferma” e “Si nota all’imbrunire”, già sul palco del Parenti nelle scorse stagioni.

In scena una scrittrice in crisi, alle prese con i suoi personaggi e i tanti incipit a cui non riesce a dar seguito. Delicata, sensibile, attenta a ogni sfumatura, l’attrice si muove tra i soggetti dei suoi potenziali romanzi che risvegliano le tante questioni esistenziali e professionali sospese.

E in questo smarrimento, che si fa ragionamento comico sull’esistenza, riscopre la sua indomabile spinta creativa. Un dichiarato elogio al momento della svolta, dopo il quale niente sarà più come prima, perché “quando non si riesce a continuare, non si può che ricominciare” – Lucia Calamaro.

Dal 19 gennaio al 10 febbraio | Sala AcomeA

COSTELLAZIONI

06/02 ore 15:45 – 08/02 ore 20:30 – 09/02 ore 19:15 – 10/02 ore 20:30

1 ora e 10 minuti

di Nick Payne

traduzione Matteo Colombo

regia Raphael Tobia Vogel

con Elena Lietti e Pietro Micci

scene e costumi Nicolas Bovey

luci Paolo Casati

assistente alla regia Beatrice Cazzaro

macchinista Marco Pirola

elettricista Cristiano Cramerotti

fonico Emanuele Martina

sarta Chiara Lo Mauro

scene costruite presso il laboratorio del Teatro Franco Parenti

produzione Teatro Franco Parenti / TPE – Teatro Piemonte Europa

Raphael Tobia Vogel ha affrontato il rapporto fra umano e intelligenza artificiale con il successo di Marjorie Prime, ora il regista, per la sua seconda regia in stagione dopo Mutuo soccorso, ha scelto Costellazioni di Nick Payne. Nella premiata e fortunata opera dell’under 40 drammaturgo britannico, giocano fisica quantistica, sentimenti, caso e libero arbitrio.

In scena una coppia, Elena Lietti e Pietro Micci, già insieme in Marjorie Prime: lui è un apicoltore, lei una fisica quantistica. Una relazione, infinite possibilità: il testo si ispira alla “teoria delle stringhe” secondo la quale ciò che facciamo o non facciamo potrebbe essere fatto o non fatto allo stesso modo o in modo diverso in infiniti universi paralleli. La stessa scena può avere diverse interpretazioni, ipotizzando diverse reazioni, cause e conseguenze con un potenziale illimitato di invenzioni.