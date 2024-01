Quella di Wisława Szymborska (1923-2012) è una vita fatta «di cianfrusaglie». Così la definiva lei stessa, esponente di una professione, quella del poeta, che, come ha sottolineato tante volte, non esiste. A guidarla è il «Non so», pungolo eterno che, come ha detto nel discorso pronunciato in occasione del premio Nobel nel 1996, fa nascere l’ispirazione. Caos. Come quello che metteva in musica Kora, la cantante punk rock con cui condivideva un’amicizia e una sintonia viscerali. Forse fatta proprio di quella dolorosa forma di caos che sta sotto, dietro, dentro l’espressione artistica e che il punk sbatteva in faccia al suo pubblico. Delicata lei, Szymborska, nel suo esprimerla in poesie esatte, improvvise forme di ordine condite con l’ironia di collage fatti di ritagli dell’attualità (dei quotidiani). Caffè. Sigarette. Non so…

Metafisica

È stato, è passato.

È stato, dunque è passato.

In una sequenza sempre irreversibile,

poiché tale è la regola di questa partita persa.

Conclusione banale, inutile scriverne,

se non per il fatto incontestabile,

un fatto per i secoli dei secoli,

per l’intero cosmo, qual è e sarà,

che qualcosa è stato davvero,

finché non è passato,

persino il fatto

che oggi hai mangiato gnocchi con i ciccioli.

Nulla è in regalo

Nulla è in regalo, tutto è in prestito.

Sono indebitata fino al collo.

Sarò costretta a pagare per me

con me stessa,

a rendere la vita in cambio della vita.

È così che è stabilito,

il cuore va reso

e il fegato va reso

e ogni singolo dito.

È troppo tardi per impugnare il contratto.

Quanto devo

mi sarà tolto con la pelle.

Me ne vado per il mondo

tra una folla di altri debitori.

Su alcuni grava l’obbligo

di pagare le ali.

Altri dovranno, per amore o per forza,

rendere conto delle foglie.

Nella colonna Dare

ogni tessuto che è in noi.

Non un ciglio, non un peduncolo

da conservare per sempre.

L’inventario è preciso,

e a quanto pare

ci toccherà restare con niente.

Non riesco a ricordare

dove, quando e perché

ho permesso che aprissero

questo conto a mio nome.

La protesta contro di esso

la chiamiamo anima.

E questa è l’unica voce

che manca nell’inventario.

Tutto

Tutto – una parola sfrontata e gonfia di boria.

Andrebbe scritta tra virgolette.

Fa finta di non tralasciare nulla,

di concentrare, includere, contenere e avere.

E invece è soltanto

un brandello di bufera.

In lode di mia sorella

Mia sorella non scrive poesie,

né penso che si metterà a scrivere poesie.

Ha preso dalla madre, che non scriveva poesie,

e dal padre, che anche lui non scriveva poesie.

Sotto il tetto di mia sorella mi sento sicura:

suo marito mai e poi mai scriverebbe poesie.

E anche se tutto ciò suona ripetitivo come una litania,

nessuno dei miei parenti scrive poesie.

Nei suoi cassetti non ci sono vecchie poesie,

né ce n’è di recenti nella sua borsetta.

E quando mia sorella mi invita a pranzo,

so che non ha intenzione di leggermi poesie.

Fa minestre squisite senza secondi fini,

e il suo caffé non si rovescia su manoscritti.

In molte famiglie nessuno scrive poesie,

ma se accade – è raro che sia uno solo.

A volte la poesia scende a cascate per generazioni,

creando gorghi pericolosi nel mutuo sentire.

Mia sorella pratica una discreta prosa orale,

e tutta la sua opera scritta consiste in cartoline

il cui testo promette la stessa cosa ogni anno:

che al ritorno delle vacanze

tutto quanto

tutto

racconterà.

Vermeer

Finché quella donna del Rijksmuseum

nel silenzio dipinto e in raccoglimento

giorno dopo giorno versa

il latte dalla brocca nella scodella,

il Mondo non merita

la fine del mondo.

Nulla Due Volte

Nulla due volte accade

né accadrà.

Per tal ragione si nasce senza esperienza,

si muore senza assuefazione.

Anche agli alunni più ottusi

della scuola del pianeta

di ripeter non è dato

le stagioni del passato.

Non c’è giorno che ritorni,

non due notti uguali uguali,

né due baci somiglianti,

né due sguardi tali e quali.

Ieri, quando il tuo nome

qualcuno ha pronunciato,

mi è parso che una rosa

sbocciasse sul selciato.

Oggi, che stiamo insieme,

ho rivolto gli occhi altrove.

Una rosa? Ma cos’è?

Forse pietra, o forse fiore?

Perché tu, malvagia ora,

dài paura e incertezza?

Ci sei — perciò devi passare.

Passerai — e qui sta la bellezza.

Cercheremo un’armonia,

sorridenti, fra le braccia,

anche se siamo diversi

come due gocce d’acqua.