Roma, Bari, Urbino, Ancona, Brescia, Castellanza, Roncade. Si è concluso il tour del van cento per cento elettrico di The Adecco Group per celebrare la decima edizione del talent program “Ceo for One Month”, toccando contesti territoriali differenti per coinvolgere quanti più studenti e studentesse italiani.

Il tour ha fatto sosta in otto università italiane, tra cui l’Università di Tor Vergata, il Politecnico di Bari, l’Università degli Studi di Urbino, la Rome Business School, l’Università Politecnica delle Marche, l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia, la LIUC – Università Cattaneo di Castellanza e l’H-FARM College di Roncade.

Nel corso delle diverse tappe, oltre venticinque esperti di risorse umane di Adecco hanno incontrato più di 3.500 giovani studenti provenienti da diversi indirizzi, coinvolgendoli in numerose attività di orientamento al lavoro, tra cui momenti di controllo dei curriculum e suggerimenti per i colloqui, oltre a sessioni dedicate alla preparazione della selezione per il programma “Ceo for One Month”.

I partecipanti al tour, inoltre, hanno avuto l’opportunità di iscriversi in anteprima alla decima edizione del talent program – per chi non ha preso parte all’iniziativa le candidature apriranno nel mese di settembre – oltre che accedere a contenuti esclusivi.

L’obiettivo di “Ceo for One Month”, che dalla sua nascita ha coinvolto oltre 60mila giovani italiani, è quello di scovare e valorizzare i migliori talenti a livello globale e nazionale, fornendo opportunità di crescita personale e professionale. Superando le varie sfide, i partecipanti si mettono alla prova, sviluppando hard e soft skill. I candidati hanno la possibilità di incontrare i manager di alcune delle più prestigiose aziende nazionali e internazionali ed entrare in contatto con numerose opportunità professionali. E il vincitore finale, come di consueto, affianca il ceo del gruppo Adecco in Italia per un mese.

«Il nostro “Ceo for One Month On Tour” ci ha permesso di incontrare e conoscere studenti dai background più disparati, brillanti e volenterosi di mettersi alla prova. Attraverso questo talent program, rinnoviamo il nostro impegno a investire nella formazione dei giovani che si apprestano ad entrare nel mondo del lavoro e nella valorizzazione del loro talento, con l’obiettivo di permettere a tutti i partecipanti di sviluppare le giuste competenze e rendersi più competitivi sul mercato del lavoro», spiega Virginia Stagni, Chief Marketing Officer di The Adecco Group Italia.

Un’indagine che ha coinvolto oltre cento best performer delle edizioni precedenti evidenzia come, grazie allo sviluppo di specifiche competenze, l’ottanta per cento dei partecipanti al contest lavora già nonostante la giovane età e quasi il settanta per cento ha trovato un’occupazione dopo meno di sei mesi dalla conclusione del programma.