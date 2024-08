Quelli che non rinunciano all’aperitivo in spiaggia, ma neanche in città quando arriva l’afa; quelli che con il fritto misto bevono solo bollicine; quelli che assaggiano il vino in vacanza e a casa vogliono ritrovare il sapore del mare (o dei monti, o della campagna); quelli che amano perdersi nei riflessi dorati di un calice. Per tutti c’è il vino bianco giusto, da servire fresco nel caldo estivo: la scelta è questione di gusti, noi ne abbiamo selezionati e proposti alcuni che meritano di essere sorseggiati.

Per l’aperitivo

Camarà di Tenuta Mazzolino è uno Chardonnay dell’Oltrepò Pavese, dal profumo luminoso e fragrante, perfetto per un aperitivo, accompagnato da tartine, ma è ottimo anche con carpacci di pesce a carne bianca, coquillages, pesci di lago e di mare in preparazioni leggere, risotti e primi piatti con verdure di stagione, formaggi a pasta molle freschi o di medio invecchiamento.

Fruttato ed elegante, rotondo e ben bilanciato, Capitel Tenda Soave Doc Classico di Tedeschi è la scelta perfetta per un aperitivo in città come per una cena a base di pesce in riva al mare.

Puro e di carattere, il Pinot Bianco Hos Niklas nasce dalle uve migliori e dai vigneti più alti. Elegante e fruttato, rinfrescante e leggero, ha note di mela, pera e agrumi.

Fresco e fruttato con una vena minerale che racconta i saliscendi ricamati dai filari in cui nasce: il Luna d’Agosto Chardonnay Langhe Doc di Ca’ del Baio racconta l’estate nel nome e nel sapore: delicatamente fiorito e fruttato, svela note che ricordano agrumi e frutti esotici.

Sinuessa Falanghina Igp Roccamonfina di Villa Matilde ha sentori di ananas, banana e pesca gialla che si intrecciano a note di ginestra, rosa e salvia. Il sapore, equilibrato e piacevole, aggiunge all’esperienza olfattiva sensazioni delicatamente ammandorlate.

L’Abruzzo Dop Pecorino di Cantina Tollo, con il suo profumo di frutta e la sua fresca nota acida, si accompagna tanto a una caprese quanto a un sushi: ideale da sorseggiare in spiaggia al tramonto.

Solo bollicine

Praeclarus Pas Dosè di Kellerei St.Pauls nasce da uve Chardonnay che maturano in antichi e soleggiati vigneti sulle Dolomiti. Vellutato e complesso, si può abbinare ai crostacei e al pesce crudo, creando un elegante ponte ideale tra mare e montagna.

Tananai Trento Doc di Borgo dei Posseri nasce da uve cinquanta per cento Chardonnay e cinquanta per cento Pinot Nero. I trentadue mesi di permanenza a contatto con i lieviti donano allo spumante una struttura importante, ma non mettono in secondo piano l’inconfondibile e bellissima acidità data dalle uve provenienti da terreni montani.

Il Crémant “L’innocent” Blanc de Blanc Brut Nature di Hubert Reyser, distribuito in Italia da Ca’ di Rajo Group, dal colore giallo paglierino e dal perlage delicato e persistente, si apre al naso con note di fiori bianchi e mela. Il sorso è fresco e salino, di buona persistenza. Ottimo come aperitivo, è ideale per accompagnare antipasti di pesce crudo e crostacei.

Brut Nature di Maso Martis, fresco, deciso e versatile, è un dosaggio zero millesimato, agile e disinvolto, elegante e divertente, perfetto con antipasti a base di crostacei o verdure, fritture, primi piatti delicati, preparazioni a base di pesce, carni bianche e formaggi freschi o di media stagionatura.

In estate il Prosecco non deve mai mancare: San Fermo Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg Brut di Bellenda si può servire come aperitivo, con gli antipasti, con il pesce, e sarà un il brindisi migliore per iniziare alla grande le vacanze.

Il Franciacorta Docg Extra Brut EBB di Mosnel incanta con la lucentezza del suo colore e con le mille sfumature del suo profumo: raffinato e gioioso, è la scelta più indicata per coniugare eleganza e freschezza in una serata speciale.

Sapore di vacanza

Pigato Cycnus Poggio dei Gorleri racconta l’estate della Riviera Ligure: solare, floreale, profumato di erbe aromatiche, secco e sapido, si esalta nell’abbinamento con il pesce crudo o con gli antipasti di mare.

Lo Chablis Vieilles Vignes di Séguinot Bordet ha profumo ampio, espressivo e fresco. La maturità si esprime con colori vibranti, i gialli oro scintillante e abbagliante. Questo Chablis da vigne centenarie esprime potenza, saggezza, fascino ed eleganza, combinando la morbidezza con il fresco vegetale, mentre il delicato universo floreale cede il passo a note fruttate e di vaniglia via via che il vino si apre nel bicchiere.

I profumi di fiori freschi, pera e agrumi che ritroviamo degustando il Pinot Grigio Le Tenute Valdo si riflettono in un gusto denso e verticale: il suo abbinamento più estivo è quello con piatti a base di molluschi gratinati e zuppe di pesce.

Il Catarratto Lucido dell’Azienda Agricola Cortese nasce a Vittoria, nel meraviglioso entroterra ragusano. Di colore giallo paglierino con riflessi verdi e un caratteristico bouquet speziato, che ricorda il gelsomino, le erbe aromatiche e il garofano, è un inno alla Sicilia e alla bella stagione. Al palato spicca per l’acidità vivace e la vena minerale che accompagnano un retrogusto lungo e dai piacevoli sentori di mandorla. È perfetto per un abbinamento dal gusto esotico, con hummus di ceci o con cous cous di verdure.

Ancora Sicilia, con Passobianco di Passopisciaro: i suoli ricchi di minerali dell’Etna e le forti escursioni termiche tra giorno e notte regalano a questo Chardonnay sapidità mediterranea e note cineree armonizzate da sentori di spezie. Il risultato? Un bianco dalla personalità… vulcanica.

Il Dutia di Branchini 1858, Albana in purezza, ha un bouquet molto aromatico e decisamente estivo, che spazia dalla susina alla banana, dalla pera all’ananas, rinfrescato da sentori di aneto. Un ricordo della Romagna, ideale da abbinare a pesce crudo, a verdure ripiene, ai formaggi ma anche a un croccante tempura.

Dalla Toscana l’Occhione di Tenuta di Campo di Sasso, un Vermentino in purezza che profuma di mare e di agrumi e che ricorda le erbe mediterranee, a partire dalla salvia; in bocca è fresco, piacevole e armonico.

Ancora dalla Toscana, dalla Maremma, Poggio Argentato di Fattoria Le Pupille: la cuvée di Sauvignon Blanc, Petit Manseng, Traminer e Semillon sa coniugare la struttura offerta dal terroir della Maremma con l’eleganza e la freschezza dei vitigni d’Oltralpe. Nel calice si intrecciano note di fiori d’arancio e mela, richiami di cedro e mentuccia con un finale di mango e pepe bianco.

La Falanghina Le Mattine Irpinia Doc di Tenuta Fonzone è il vino perfetto per brindare all’estate. Piacevolmente fresca e strutturata, conquista con le sue note di scorza di agrume e ginestra accompagnate da sentori di pasticceria secca e da una leggera nota affumicata. È il bianco ideale per accompagnare antipasti e primi di terra e di mare, ma anche ragù di carni bianche e formaggi stagionati.

Sa di montagna Plötzner Pinot Bianco Alto Adige Doc di Kellerei St. Paulus, profumato di fieno e animato dal respiro dei venti alpini. Da provare con un antipasto di pesce o con un risotto agli asparagi.