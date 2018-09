La verità sul congresso Pd: Zingaretti ha una strategia, Renzi nemmeno un’idea

«Pensano di essersi liberati di me, ma si sbagliano». A chi si riferiva Matteo Renzi quando ha pronunciato queste parole alla Festa de l'Unità di Firenze? Se pensiamo al fatto che il ritrovato protagonismo del senatore di Scandicci è coinciso con il periodo in cui le Feste, tradizionalmente, ospitano il segretario in carica, verrebbe da pensare che quelle parole erano rivolte in primo luogo ai suoi compagni di partito. La presenza di Renzi a Firenze, alla stessa ora in cui, a Ravenna, Maurizio Martina chiudeva la Festa nazionale, non può essere considerata casuale. E non lo è. L'ex premier dirà poi che si riferiva a Salvini e Di Maio, ma sa bene anche lui che ogni sua parola viene ormai letta anche in chiave interna.

Già, perché il dibattito precongressuale, nel Pd, non può essere considerato come una normale situazione di confronto politico. Ormai da mesi, anche prima del 4 marzo a dire il vero, assistiamo a una psicodramma, che, ciclicamente, assume il contorno della scissione, del nuovo partito, del nuovo nome, della guerriglia e chi più ne ha più ne metta. Il protagonista assoluto di questo far west politico è senza dubbio Matteo Renzi, il leader attorno al quale ruota il destino di un'intera comunità.

«Matteo - ci racconta un ex parlamentare dem non rieletto, ma sempre vicino al mondo renziano - ha ancora tanto rancore. Gli attacchi che ha ricevuto dall'interno lo hanno rovinato, su questo non possiamo che concordare con lui. Fosse per lui, lo schema dovrebbe continuare ad essere uno contro tutti, confidando nel fatto che molta gente sta ancora con lui. Come una sorta di Trump in salsa dem, vorrebbe radicalizzare lo scontro per massimizzare il consenso. Il problema vero - conclude - è che tutto questo non lo può più fare. E questa cosa lo sta facendo diventare matto».

Renzi ha già detto che non si ricandiderà alle primarie (non può rinnegare se stesso per la terza volta, sarebbe ridicolo oltre che politicamente inaccettabile) e in ogni uscita pubblica continua a ripetere che non farà, a chi vincerà il congresso, ciò che è stato fatto a lui. Salvo poi scatenare un fuoco di fila da parte del suo esercito di parlamentari contro Nicola Zingaretti, colpevole - a precisa domanda - di aver risposto, nel corso di un'intervista, che il suo punto di riferimento politico non è Macron ma un tipo di partito più popolare e meno elitario. Apriti cielo. In poche ore è partita una raffica contro il governatore del Lazio, manco fosse il traditore della patria.