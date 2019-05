Aiuto, il fascismo è di nuovo tra noi (e Salvini non può più far finta di nulla)

Il tema però rimane. Come paese e come nazione non abbiamo mai risolto il nostro rapporto con il fascismo. In Invano. Il potere in Italia da De Gasperi a questi qua Filippo Ceccarelli racconta come gli eredi del fascismo abbiano sempre cercato di ritornare dentro le camere rappresentative e al tempo stesso abbiano lavorato per darsi una veste rispettabile agendo dentro la comunità e riempiendo un “vuoto” in modo sotterraneo, creando aggregazioni di esclusi che si sono messi insieme legati da un fortissimo risentimento e una voglia di rivalsa per la ricerca di una dignità che sentono di non avere. È evidente che CasaPound, Forza Nuova e tutte le congreghe che più o meno richiamano attraverso un sistema simbolico, retorico e iconografico il regime fascista non avranno mai percentuali più alte di quelle di adesso, ma è altrettanto vero che non ne hanno bisogno. Loro ci sono e occupano un campo. Allo stesso tempo, i media dedicano loro attenzione e sdoganano i leader come personaggi con cui dialogare invitandoli in televisione e anche andando nelle loro sedi per dei dibattiti in cui ad un certo punto viene messa in discussione la pregiudiziale anti-fascista. Alla fine, poi, il Ministro dell’Interno, colui il quale è responsabile dell’ordine pubblico e della sicurezza di tutti i cittadini, si fa vedere con le magliette della Pivert, si fa fotografare con il proprietario e avalla un libro intervista (in cui si possono leggere descrizioni come: «È il supereroe che combatte contro il male, il Clark Kent che di giorno è una persona comune, tra la gente, ma che all’occorrenza si trasforma nel salvatore del mondo. “Tanto ci pensa il Capitano”: è ormai il detto dei leghisti e dei supporter del ministro più social di tutti i tempi») per la sua casa editrice diretta emanazione di CasaPound. L’opportunità politica è evidente. Il messaggio altrettanto chiaro. Il disegno da prendere assolutamente sul serio.

In Aprile di Nanni Moretti, un giornalista francese ad un certo punto chiede al regista cosa si prova a vivere in un paese che ha votato il ritorno del partito fascista al governo. Il riferimento è al governo Berlusconi I, quello con la Lega e l’Alleanza Nazionale ancora dura e pura di Gianfranco Fini. Basta guardare una qualunque puntata del Tg2 per vedere che lo sdoganamento è nella vita di ogni giorno. Perché l’intolleranza che si considera teorica o pura paranoia poi si trasforma in Casal Bruciato, e si trasforma in Luca Traini. E pensare che sia tutto un gioco, tutto uno scherzo, tutto un allarmismo della solita sinistra benaltrista, rischia di essere un errore strategico e interpretativo fondamentale. In tutto il mondo la democrazia liberale è entrata in crisi e la sua sopravvivenza non è per niente scontata. L’Italia è da sempre un laboratorio politico di innovazioni (quasi mai positive): speriamo non sia questo il futuro che si delinea nell’interregno. I mostri ci sono. Non lasciamogli troppo spazio.