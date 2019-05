La crociata di Massimo Fini contro il calcio moderno "Basta Var, donne allo stadio e telecronisti esagitati"

Il calcio di oggi è diventato troppo politicamente corretto?

L'aggressività è un aspetto della vitalità umana. Tutte le società che hanno preceduto la nostra hanno cercato di canalizzarla in modo che diventasse innocua. Mentre adesso i tifosi non possono più inalberare striscioni tipo "Forza Vesuvio" se la loro squadra gioca contro il Napoli, perché sennò c'è la discriminazione territoriale. Ma lo stadio non è un club di gentiluomini. Se comprimi l'aggressività in questo modo poi si finisce coi delitti delle villette a schiera di cui parlava Guido Ceronetti. I ragazzi devono avere un modo di esprimere la loro aggressività in modo da tenerla a livelli controllabili. Un classico della nostra società illuminista-occidentale che vuole eliminare la violenza e pensa all'uomo come dovrebbe essere e non come concretamente è. Un pensiero che ha combinato guasti inenarrabili, non solo nel calcio. E lasciate bestemmiare i giocatori.

Non sono un bell'esempio per i bambini.

Se un giocatore prendeva un pestone da un avversario e diceva una sacrosanta bestemmia una volta non succedeva niente. L'arbitro faceva finta di non sentire. Adesso la moviola va a studiare il labiale. Tanto è vero che i giocatori quando si parlano sul campo spesso si mettono le mani davanti alla bocca. Ma questo è solo uno dei tanti esempi di come siamo passati da un divertimento spontaneo a un qualcosa di estremamente regolato e artificiale. Come portarsi la ragazza allo stadio.

Che male c'è?

Il calcio è uno sport per uomini che sublima quel tanto poco di omosessualità che è in noi senza avere un rimbrotto sociale. Io non sono mai andato con un ragazza allo stadio perché era un rito sacrale e come tutti i riti vuole una concentrazione assoluta. Tu non puoi stare lì vedere la partita e sbaciucchiarti con la tua ragazza. O l'uno o l'altro. Lancio una provocazione: lo stadio dovrebbe essere vietato alle donne.

Immagino che quest'estate non vedrai il mondiale femminile di calcio.

Me ne guardo bene. Una donna che si interessa di calcio mi fa strano, figurarsi una che stoppa un pallone col petto. Ci sono altri sport in cui le donne eccellono rispetto agli uomini, come la pallavolo. Secondo me il calcio è un fatto puramente maschile. E lo dico anche se il coautore del libro, Giancarlo Padovan, è stato più volte allenatore di squadre femminili.

Nel libro spieghi che la televisione ha tolto l'ultimo luogo dedicato al sacro: lo stadio. Però grazie alla tv più persone possono vedere sempre più partite. Non è il trionfo del calcio?

Il trionfo del business televisivo direi. Il venerdì c'è l'anticipo di B, il sabato la Serie B e l'anticipo di A, la domenica pomeriggio le tre partite più scrause, il match clou la sera, il lunedì il posticipo poi il martedì e mercoledì c'è la Champions league. Un overdose più che uno sport. E ci tocca sorbire il giovedì quella cosa comica dell'Europa league dove finiscono le squadre scartate nella Coppa dei campioni. Ma lo spezzatino non ha solo rovinato il rito della partita la domenica alle 15.

Cos'altro?

È scomparso un altro sub-rito, quello del sabato quando si andava a giocare al Bar Sport la schedina del Totocalcio che ora non esiste più. In quel contesto si discuteva delle partite, si facevano previsioni, c'era un senso di comunità. Un tempo si parlava della partita il lunedì mattina in ufficio o in fabbrica, ora il calcio moderno è così farcito di talk show che siamo stati espropriati della chiacchiera da bar.