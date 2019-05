Non chiamatelo maltempo primaverile, serve subito un decreto salvaclima

«Gentili colleghe e colleghi, quello che è accaduto in questi giorni nel nostro Paese non è maltempo. Per favore non chiamatelo più maltempo. L'Italia, il nostro Paese, è in piena emergenza climatica e sarebbe ora che la politica se ne rendesse conto e iniziasse a dare risposte adeguate».

Questo il senso del mio intervento l'altro giorno in Aula mentre le deputate e i deputati delle zone colpite dai nubifragi delle ultime ore intervenivano chiedendo aiuti e fondi per rispondere alla drammatica situazione dei cittadini dell'Emilia Romagna, in piena emergenza alluvione causata dalla rottura degli argini dei fiumi. Due giorni fa a Lavinio, una cittadina costiera laziale, un'incredibile grandinata ha stravolto il territorio: le immagini sono impressionanti, un enorme blob di ghiaccio ha invaso vie e case.

In Italia erano 30 anni che non si registravano temperature così rigide in questo periodo dell'anno e davvero fa tanta rabbia pensare a chi continua ad ironizzare e a confondere strumentalmente il meteo con clima: piove e fa freddo – si dice dalle pagine di Libero e de Il Tempo – quindi il riscaldamento globale semplicemente non esiste. Fa rabbia sì, perché quello che stiamo saggiando è solo il principio del nostro futuro. Abbiamo 12 anni per invertire la rotta o meglio per rallentare il mutamento climatico ed invece dobbiamo immediatamente mettere in campo azioni per la mitigazione degli effetti e per adattarci ad un clima sempre più ostile che rischia di trasformare le future generazioni italiane in profughi ambientali.