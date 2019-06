L’attacco iraniano alle petroliere giapponesi è una bufala (e fare la guerra con l’Iran sarebbe un disastro)

L’unica cosa che non possiamo permetterci di credere è che l’idea di uno scontro militare con l’Iran, accarezzata dai falchi americani tipo Bolton (consigliere per la Sicurezza nazionale) e Pompeo (segretario di Stato), possa concludersi alla maniera dell’Iraq del 2003. In Iraq c’era un Paese diviso, dove più di due terzi della popolazione (sciiti e curdi) detestavano il dittatore Saddam. In Iran c’è una popolazione compatta, anche da un punto di vista etnico e religioso, e piena di orgoglio nazionale, che vive la crisi con gli Usa come un puro e semplice sopruso. E d’altra parte, questo è.

Quando Donald Trump ha disdetto unilateralmente l’accordo sul nucleare firmato da Obama nel 2015, a sostenere che l’Iran non stava ai patti c’erano solo Usa, Israele e Arabia Saudita. Tutto il resto del mondo pensava, all’opposto, che l’accordo funzionasse benissimo.

Afflitti dal solito occidentocentrismo, molti sono convinti che tutto l’Iran stia nei giovani delle classi medie delle grandi città che protestavano contro la rielezione di Mahmoud Ahmadinejad. E dimenticano i milioni di giovani iraniani delle province povere per i quali le fondazioni religiose che si approvvigionano alle casse dello Stato hanno sempre avuto un occhio di riguardo. E a proposito di giovani: il 40% degli 82 milioni di iraniani ha 24 anni o meno, non mancano braccia e cuori per popolare forze armate e milizie come i pasdaran che, in questi anni, si sono temprate su molti fronti, non ultimi quelli siriani e iracheni. È in questo pasticcio che vogliamo andare a cacciarci? Certo, la macchina militare americana (basi in 13 Paesi dell’area, 54 mila soldati nella regione), con l’aiuto di quella israeliana e dei quattrini sauditi, è in grado di travolgere qualunque ostacolo. Ma a che prezzo, per “noi”, per “loro” e per quelli intorno? Ma forse non c’è tanta filosofia da fare. Al mondo libero serve un altro grande successo dopo quelli in Afghanistan, Iraq, Libia e Siria.