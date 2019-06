Mark Fisher e gli spettri: ecco perché è impossibile pensare al futuro

Permettetemi di partire da un ricordo personale. Qualche anno fa mi trovavo a Londra. Come molti della mia generazione (ho 33 anni), parecchi miei amici hanno deciso, in periodi leggermente meno inquieti, di trasferirsi lì. Sono andato a prendere uno di questi dopo il suo lavoro, in una grossa banca d’affari a Canary Wharf. Era la prima volta che mettevo piede in quell’isola costruita dal nulla per dare alla capitale mondiale della finanza un secondo polo attrattivo. Per chi non la conoscesse, Canary Wharf è una sorta di megalopoli finanziaria dentro Londra, un’isola interamente occupata da cemento e palazzi altissimi dove trovano sede istituti finanziari di vario tipo. È un’isola in cui non c’è nulla oltre il lavoro, che non vive fuori dal tempo di lavoro — a dire il vero potenzialmente infinito — di questi automi senzienti consolati da uno stipendio astronomico che non hanno modo di godersi. Avevano tutti finito il turno, e si erano riversati nei pub dell’isola. Le piazze artificiali, in cui la metafisica di De Chirico in cui tutto è presente tranne l’essere umano incontra il Brutalismo (lo stile architettonico tipico dell’Inghilterra di quegli anni, con la materia in prima vista e la sensazione di oppressione permanente), che collegano le gallerie commerciali sotterranee e i palazzi dove di giorno gli uomini in grigio producono valore per il capitale sempre più artificiale e immateriale, si riempiono di presenze che non sono veramente lì. Stavo sperimentando una spettralità assoluta; una sorta di presenza-non-presenza. Non una semplice alienazione, qualcosa di diverso. Una sorta di scarto in cui la vita e la non-vita occupano lo stesso spazio. Era la prima volta che provavo questa sensazione. Non avevo ancora letto una riga di Mark Fisher ma in qualche modo sapevo che c’era qualcosa che non andava. Riguardando le foto che avevo fatto in quel giro per Canary Wharf avevo proprio avuto l’impressione che si trattasse di un luogo popolato di fantasmi. Non lo sapevo, ma stavo sperimentando una hauntologia.

Realismo Capitalista (Not, 2018) ha fatto conoscere anche da noi in Italia Mark Fisher, uno dei più straordinari pensatori degli ultimi anni. In quel libro — riassunto da molti nella spiegazione lunga del solo titolo («Il capitalismo ha occupato tutto lo spettro del reale e ci ha convinti che non ci sono più alternative») o nella citazione della nuova frase passe-partout «È più facile immaginare la fine del mondo che non la fine del capitalismo» (la cui genesi resta incerta tra Fredric Jameson e Slavoj Žižek) — Fisher sistematizza l’alienazione contemporanea in uno scenario in cui l’intero spazio interpretativo e cognitivo è occupato dalla creazione di valore; la frammentazione del tempo in un presente permanente impedisce l’interpretazione del passato e quindi la costruzione del futuro; e l’unico sbocco è chiudersi in una depressione diventata sintomo dominante di questi anni in cui non esiste davvero più nessun tipo di orizzonte. Il discorso di Fisher — purtroppo morto suicida nel gennaio 2017 — trova una sua coerente continuazione in Spettri della mia vita. Scritti su depressione, hauntologia e futuri perduti, pubblicato per minimum fax (che già aveva dato alle stampe lo scorso anno The Weird and the Eeire, entrambi tradotti da Vincenzo Perna). Per farla breve, la hauntology è uno schema ideato da Jacques Derrida in Spettri di Marx (1993) e che Fisher usa per indagare le modalità della cultura e della vita contemporanea, in qualche modo totalmente “infestate” dall’idea dei futuri perduti e dalle impossibilità di movimento. La hauntologia è la manifestazione di quello che non c’è più e che rimane, uno spettro, appunto, segno di un mondo in cui la virtualità (dalla finanza ai social network) producono effetti nel mondo reale (dall’online all’onlife). «Ciò che dovrebbe ossessionarci» — scrive Fisher — «non è il non più della socialdemocrazia reale, ma il non ancora dei vari futuri che il modernismo popolare ci ha preparato ad attendere e che non si è mai materializzato». Per usare un’altra frase molto in voga in questo periodo, è il famoso interregno popolato da mostri di Antonio Gramsci in cui il futuro non può nascere.