Sorpresa, l’Italia è diventata verde (nonostante la politica)

La questione ambientale si scontra e viene sconfitta da tutti gli automatismi della politica e della comunicazione: non si presta, per dire, alla semplificazione perchè ha bisogno di competenze trasversali ed invece davvero ci sarebbe bisogno che gli industriali e gli economisti si sedessero con gli esponenti della green economy per il bene dell’Italia. Facciamo un esempio? Personalmente mi batto da sempre contro l’utilizzo della plastica e ho salutato con grande favore l’avvento della direttiva europea sulla plastica monouso. Dobbiamo essere consapevoli della potenza dell’industria italiana delle bioplastiche che nel quinquennio ha registrato un aumento sia del fatturato, con il 49% in più, pari a 545 milioni di euro, che della produzione, aumentata dell’86%. La forza lavoro poi è arrivata a 2450 addetti con un aumento del 92%. Il brevetto del polimero che ha sconfitto la plastica è firmato dall’italiana Catia Bastioli e testimonia che il nostro Paese può essere all’avanguardia anche sul fronte della ricerca. Eppure c’è il rovescio della medaglia: il 70% della plastica monouso che la UE ha deciso di mettere al bando è prodotta in Italia. C’è qualcuno che si sta occupando di accompagnare la riconversione di questo pezzo di industria o, come sembra, si procede in ordine sparso con i comuni che fanno delibere per mettere al bando la plastica, un Governo che non riesce a legiferare in materia ed una contrapposizione quasi ideologica tra vecchia e nuova industria? Tutto qui. L’Italia cambia e svolta verso il green per ostinazione, genialità ed intuizione di alcuni facilitati dal fatto che in questi anni i movimenti ambientalisti italiani hanno rinunciato ad una rappresentanza politica univoca ma hanno lavorato moltissimo per rendere la riconversione ecologica socialmente desiderabile, orientando i consumi e rendendo i cittadini italiani un pò meno consumatori passivi ed un pò più desiderosi di spendere il loro denaro in cibo sano, edilizia sostenibile, riqualificazione energetica, prodotti sostenibili, sostituendo ad esempio il possesso individuale dell’automobile con il car sharing e la bicicletta. Nonostante tutto dicevo. Nonostante il fatto che le nostre città sono prive quasi totalmente delle infrastrutture necessarie come le colonnine di ricarica elettriche o di piste ciclabili sicure. Nonostante il fatto che la miopia dell’industria automobilistica nostrana ci abbia fatto perdere il treno della produzione di auto elettriche le cui componenti però parlano italiano.

Con una battuta, negli anni passati, mi è capitato di dire che la questione ambientale andava tolta dalle mani esclusive degli ecologisti: si perchè solo se questi temi entreranno nell’agenda e nella cultura di mondi diversi si potrà accelerare il percorso virtuoso ma lento già imboccato dal nostro Paese. Come dire: non possiamo aspettare di avere un Presidente del Consiglio ecologista per iniziare a correre. Ci serve un riconoscimento trasversale della centralità di questi temi, starà poi al valore dei progetti politici messi in campo assumerne la rappresentanza. Sì perchè il Green New Deal è quanto di più radicale si possa immaginare per cambiare la società e l’economia italiana: basti pensare che la green economy pone necessariamente i cittadini a monte del processo produttivo, con l’installazione dei pannelli sui propri tetti ad esempio o affidando loro il recupero dei materiali tramite la raccolta differenziata: solo dopo aver contribuito ad innescare il processo la green society si fa consumatrice a valle di nuovi prodotti e soprattutto portatrice di nuovi stili di vita. Una vera e propria rivoluzione circolare dei ruoli e dei processi che necessita di una classe dirigente all’altezza della sfida, fuori e dentro le istituzioni. Ognuno deve fare la sua parte, se non vogliamo iniziare davvero a correre!