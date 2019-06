L’illusione della sicurezza: ecco perché la difesa fai-da-te è la fine della civiltà

Un fattore che incide sul sentimento di insicurezza è senza dubbio il sistema dell’informazione, in particolare quello locale, che rispetto agli altri Paesi europei dà ampia visibilità alle notizie legate alla criminalità. Viene meno la fiducia nella Legge e si scioglie, quantomeno nella percezione collettiva (o comunque di un’ampia fetta della popolazione) quel legame che dovrebbe essere indissolubile tra cittadino e Stato: in questo contesto affiora e prolifera la domanda della difesa “fai-da-te”. Nasce questa nuova fetta di mercato che inevitabilmente non passa inosservata nemmeno al marketing politico. L’ex presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, in un’intervista rilasciata a il Giornale il 30 giugno 2018, teorizzò anche la necessità di “liberalizzare” la sicurezza, dando agli italiani la possibilità di usare la pistola in maniera più libera. Senza l’intralcio di un’inchiesta per capire la dinamica di una sparatoria. Berlusconi criticò la normativa in vigore, peraltro frutto del lavoro della sua parte politica (Berlusconi era allora a Palazzo Chigi):

Questa impostazione, fortemente limitativa dei diritti del cittadino, assegnando allo Stato il monopolio dell’uso legittimo della forza concede al cittadino il diritto di difendersi solo in casi eccezionali. [...] Il cittadino paga le tasse perché sia lo Stato a svolgere questo servizio, attraverso la Polizia e i Carabinieri, ma non per questo perde il diritto a garantire la propria sicurezza, quella dei propri cari e dei propri beni. Ciò significa che quando un cittadino si difende compie un atto del tutto legittimo.

Prende così piede l’idea che il cittadino possa e debba badare a se stesso anche di fronte a un ladro, lasciando immaginare come giusto, quasi auspicabile, il principio di azione individuale nei confronti della criminalità. Una sorta di privatizzazione della sicurezza, un modello culturale che sdogana un altro elemento, ancora più inquietante: il mito della vendetta. Un uomo armato, vittima di un reato, non crede che la giustizia possa passare attraverso i canali del diritto: è molto più comodo fare da sé. Ma, come ha ben spiegato l’ex pm di Mani Pulite, Gherardo Colombo:

La giustizia è sempre stata considerata una vendetta istituzionale, il mezzo attraverso cui la vendetta privata è passata nelle mani dello Stato che ha così acquisito il monopolio della violenza e l’ha esercitata sottraendola ai singoli e svolgendo una funzione terza nel conflitto tra le parti, costituendosi, così, giudice. […] Guardiamo la storia. Il Codice di Hammurabi introdusse una limitazione alla vendetta: prima, chi subiva un torto poteva vendicarsi senza limiti. Con la legge del taglione, se uno ti cavava un occhio non potevi sterminargli la famiglia, ma solo riservargli il medesimo trattamento. Sebbene alternative siano state espresse a più riprese nel tempo (soprattutto nei secoli più recenti), la cultura si è fermata lì e non è stata capace di aprire lo sguardo verso un’idea diversa di giustizia, che è, peraltro, quella adottata dalla nostra Costituzione.

La storia di Carlo Martelli, il medico aggredito a Lanciano (Chieti), è esemplare per umanità e lucidità. Nella notte tra il 22 e il 23 settembre 2018, una banda di malviventi si è introdotta nella sua villa, sequestrando lui e la sua compagna per due lunghe ore. Così raccontò la Repubblica, in un articolo di Alessandra Ziniti del 23 settembre 2018:

Pur di convincere i due coniugi a indicare loro la cassaforte, che in casa non c’era, sono arrivati a tagliare alla donna il lobo di un orecchio con un coltello. Il medico invece è stato massacrato di pugni al volto, mentre il figlio disabile per fortuna non è stato toccato. La sua stanza è stata però messa a soqquadro dalla banda di malviventi che, alla fine, si sono dovuti accontentare di prelevare quanto possibile con il bancomat e le carte di credito dei coniugi Martelli.