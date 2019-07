Recalcati: “Le insicurezze dell’amore? Sono l’unica salvezza contro il narcisismo”

Recalcati è l’uomo che ha riportato in Italia la psicoanalisi. Interprete rigoroso ma innovativo di Lacan, di Freud, come testimoniano i suoi libri più specialistici, porta avanti un’intensa attività clinica, personale e attraverso una rete di centri sparsa in tutt’Italia.

Sembra un po’ una vendetta storica: la psicoanalisi, nata come demistificazione della filosofia e della religione, sembrava essere stata a sua volta superata, o meglio demistificata, da forme terapeutiche più al passo coi tempi.

Cosa avrà da dire la psicoanalisi? «Gli avversari più agguerriti della psicoanalisi sono per certi versi le terapie cognitivo comportamentali, per altri le neuroscienze, e più in generale lo scientismo contemporaneo. Cioè l’idea in fondo che la terapia sia il luogo di una “normalizzazione”, più rapida possibile, del funzionamento del corpo e del funzionamento del pensiero. Questo comporta lo schiacciamento della dimensione etica del sintomo alla dimensione funzionale del disturbo. Non a caso i vari Dsm elencano una serie di disturbi, in un processo di medicalizzazione diffusa della vita. La psicanalisi invece mantiene l’idea che il sintomo non sia il luogo di disfunzionamento, ma sia il luogo dove parla una verità».

Quindi se ho un problema psicologico (ansia, panico, depressione, dipendenze, sono quelli statisticamente più diffusi) prima di “guarire” devo cercare di capire quale verità il problema mi suggerisce. «Chiaro che quando parliamo di esperienza della verità in psicanalisi non parliamo della verità in filosofia, cioè quella dell’ontologia, e dell’universale - risponde Recalcati -. Quando in psicanalisi si parla di verità si parla della verità singolarissima del desiderio. Le terapie di cui abbiamo parlato non se ne occupano. Rammendano il funzionamento della macchina, della macchina del pensiero o della macchina del corpo».